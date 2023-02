Augsburger Backstudio „Backzeit“ spendet Krapfenerlöse

Im Backstudio "Backzeit" in Augsburg gibt es eine Krapfenaktion am Faschingsdienstag. Bäcker- und Konditormeister Lothar Rother bäckt für das St. Vinzenz-Hospiz.

Zum Fasching in der Region gehört es für viele dazu, leckere, frisch gebackene Krapfen zu genießen! Wie gut, wenn man mit dem Kauf von diesen zugleich etwas Gutes tun kann. Dann schmeckt das süße Schmalzgebäck gleich doppelt so gut.

Krapfenaktion am Faschingsdienstag, 21. Februar 2023

Bereits 2021 und 2022 organisierte der Bäcker- und Konditormeister Lothar Rother von „Backzeit – Das Backstudio“ seine besondere „Krapfenaktion“. Und auch 2023 möchte er am Faschingsdienstag, 21. Februar 2023, wieder seine frisch gebackenen Köstlichkeiten für den guten Zweck verkaufen.

Bei der Aktion, die 2021 von dem Mitglied der Aktionsgemeinschaft Neusäß ins Leben gerufen wurde, konnten vergangenes Jahr insgesamt rund 10.000 Krapfen verkauft werden. Der Erlös ging dabei vollumfänglich an das St. Vinzenz-Hospiz Augsburg. „Mit knapp 6000 Euro war die Aktion ein voller Erfolg“, freut sich Lothar Rother, Inhaber des Backstudios. „Das Geld investierten die Betreiber in die Weiterbildung der Hospizbegleiter und Pflegekräfte“, weiß er.

Frisch zubereitet werden die feinen Faschingskrapfen unter der Aufsicht von Bäcker- und Konditormeister Lothar Rother von Helfern des St. Vinzens-Hospizes. Foto: "Backzeit - Das Backstudio"

Die Krapfen gibt es beim Backstudio "Backzeit" in Augsburg-Bärenkeller

Gerade weil das Engagement von Lothar Rother so gut ankam, war es für ihn eine besondere Motivation, diese „Krapfenaktion“ auch in diesem Jahr wieder zu veranstalten. Wem also am Faschingsdienstag, 21. Februar 2023, die Lust auf Süßes überkommt, sollte beim Verkauf im Holzweg 55 (Eingang e-Drive Point) in Augsburg/Bärenkeller vorbeischauen.

Wählen können die Kundinnen und Kunden zwischen frischen Krapfen, gefüllt mit einer leckeren Hagebuttenmarmelade und Vanillekrapfen. Die mit der feinen Marmelade gefüllten Exemplare gibt es im Sechserpack für nur sechs Euro, die Vanillekrapfen zum Stückpreis für 1,50 Euro.

Bäcker- und Konditormeister Lothar Rother bäckt für St. Vinzenz-Hospiz

Gebacken wird übrigens von den Hospizhelfern selbst. Unter Aufsicht des Bäcker- und Konditormeisters Lothar Rother kneten, formen und füllen die fleißigen Helfer ihre Kreationen und verkaufen diese anschließend am Stand.

Hier ist er in seinem Element: Bäcker- und Konditormeister Lothar Rother in seinem Backstudio im Holzweg 55 im Augsburger Stadtteil Bärenkeller. Foto: "Backzeit - Das Backstudio"

Wer direkt eine Großbestellung aufgeben möchte, wird gebeten, dies vorab abzumelden. Das gilt für Anfragen über eine Stückmenge ab 20 Krapfen. Diese können per Telefon unter der Nummer (01 76) 56 28 79 33 oder auch per E-Mail unter der Adresse Rotherloro@hotmail.com bestellt werden. Ab 100 Krapfen wird auch ausgeliefert, und das ohne weiteren Zuschlag. Also, auf die Krapfen, fertig, los!