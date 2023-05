Das Eiscafé Tropical – die neue Eisdiele in Gersthofen

Im Eiscafé Tropical verwöhnt Silvan Daniel Lora die Gäste mit selbstgemachtem Eis und italienischen Desserts. Alle Infos zu der Eisdiele in Gersthofen und ihren Öffnungszeiten.

Im März 2022 hat Silvan Daniel Lora das Eiscafé im Helmhof in der Donauwörther Straße in Gersthofen übernommen. Er hat viele Jahre eine italienische Pizzeria mit Eiscafé in Fischach geführt, bevor er im oberbayerischen Ferienort Chieming eine Eisdiele eröffnet hat. Von dort aus hat es ihn dann zurück zu seiner Familie in den Augsburger Landkreis verschlagen.

Das Eiscafé Tropical hat seinen Außenbereich neu bestuhlt. So hat die Eisdiele in Gersthofen ab sofort mehr Plätze. Foto: Eiscafé Tropical

Eiscafé Tropical in Gersthofen: Das ist neu

Im März 2023 ist Lora mit dem Eiscafé Tropical in seine zweite Saison gestartet – und das mit einigen Neuerungen. „Es war an der Zeit. Wir haben zum Beispiel den Außenbereich neu bestuhlt und dadurch diesen Sommer mehr Plätze zur Verfügung“, verrät Lora.

Das Eis des Eiscafé Tropical in Gersthofen stellt Inhaber Silvan Daniel Lora selbst her. Foto: Eiscafé Tropical

Die braucht es auch, schließlich punktet die Gersthofer Eisdiele mit einem einmaligen Sortiment: Weil der Inhaber sein Eis selbst herstellt, gibt es neben den Standardsorten um Schokolade, Vanille und Erdbeere auch exotische Eigenkreationen wie Kürbiskern und Mohn-Marzipan. Diesen Sommer erfrischen Lora und sein Team die Gersthoferinnen und Gersthofer mit einigen neuen Geschmacksrichtungen – etwa Kinder-Cerealien, Amaretto mit Amarettini-Keksen und mit Joghurt-Orange-Ingwer, um nur einige Beispiele zu nennen.

Dabei legt der Inhaber des Eiscafé Tropical Wert auf natürliche Zutaten. Er verarbeitet nur, was er selbst essen möchte. Farbstoffe gehören nicht dazu. „Jetzt hoffen wir nur noch, dass der Sommer irgendwann kommt“, so Lora.

Im Tropical Eiscafé in Gersthofen bietet der Inhaber selbstgemachtes Eis an. Neben Klassikern wie Schokolade, Vanille und Erdbeer gibt es Sorten wie Joghurt-Maracuja. Foto: Eiscafé Tropical

Bis es so weit ist, lockt er mit hausgemachtem Apfelstrudel, Waffeln, Crêpes und italienischen Desserts in die Eisdiele in Gersthofen. Tiramisu, Profiterols & Co.: Was auf der Speisekarte steht, variiert. Außerdem ist das Angebot immer unter Vorbehalt. „Wir machen alles frisch und haben nichts eingefroren. Das heißt aber auch: Wenn unser Nachtisch weg ist, ist er weg“, verrät der Inhaber.

Lesen Sie dazu auch

Was nie ausgeht, sind die Kaffeespezialitäten und anderen Getränke. Auch hier wurde das Sortiment des Tropicals erweitert. Neben den Klassikern wie Hugo stehen neue Spritz-Sorten mit Limoncello oder Maracuja auf der Karte. Manchmal gibt es im Tropical auch Angebote wie die Kombi aus Cappuccino und Tiramisu zu einem vergünstigten Preis.

Öffnungszeiten der Gersthofer Eisdiele

Von Montag bis Sonntag hat das Eiscafé Tropical von 11 bis mindestens 22 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter ist früher Schluss.