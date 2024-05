Die Rundrum Services Freizeitgeräte UG bietet vieles

Hüpfburgen, Catering, der Bau von Fahrgeschäften, das und vieles mehr bietet die Rundrum Services Freizeitgeräte UG. Hier mehr dazu von Inhaber Thilo Wank.

Eine witzige Giraffe, eine bunte Lokomotive mit Rutsche, eine große Feuerwehrstation mit Dach – bei der Rundrum Services Freizeitgeräte UG gibt es eine vielfältige Auswahl an Hüpfburgen in verschiedenen Größen und Ausführungen zu mieten. Sie sind passend zu den unterschiedlichsten Anlässen, vom Fest bei Firmen, Schulen oder Kindergärten bis hin zum Kindergeburtstag oder dem Hebauf.

Hüpfburgen sind praktisch im Anhänger für Selbstabholer verstaut

Dafür hat Firmeninhaber Thilo Wank, Maschinenbaumeister und Sachverständiger, ein praktisches System entwickelt: Jede der 22 Hüpfburgen ist im eigenen Hänger verpackt mit allem nötigen Zubehör für den Aufbau und den Betrieb. Der kleine Pkw-Anhänger wiegt 700 Kilogramm, wodurch ihn jede und jeder an sein Auto hängen kann, ohne eine besondere Fahrerlaubnis für Anhänger zu haben. Wer mag, kann sich die Hüpfburg daher selbst am Firmensitz in der Dieselstraße 3 in Neusäß abholen und dann betreiben.

Kundinnen und Kunden sparen Kosten

„Unser System ist meines Wissens bundesweit einmalig!“, sagt Wank. „Die Kundinnen und Kunden sparen sich dadurch viele Kosten!“, betont er. „Natürlich liefern wir aber auch auf Wunsch alles an und haben fachkundiges Personal. Für Mehrtages- oder Großveranstaltungen fragen Sie bitte nach unseren Sonderpreisen.“

Lustiges für Kids und Catering bei der Rundrum Services Freizeitgeräte UG in Neusäß

Die Rundrum Services Freizeitgeräte UG bietet jedoch weit mehr als nur Hüpfburgen. „Bei uns bekommen Sie quasi alles, was ein Fest bunt und attraktiv macht“, erklärt der Neusässer. Da gibt es Lustiges für Kids wie nostalgische Karusselle, Riesen-Lego, -Seifenblasen, ein überdimensioniertes Vier gewinnt, Torwand, Kinderschminken, Lostrommeln, Glücksräder und vieles mehr. Aber auch fürs Catering wie Maschinen für Zuckerwatte oder Popcorn, Riesenpfanne, Gulaschkanone, Grills in unterschiedlichsten Größen beispielsweise auch für Spanferkel, Geschirr und anderes.

Thilo Wank übernimmt die komplette Planung und Organisation

„Auf Wunsch übernehmen wir die komplette Planung und Organisation Ihres Festes“, erläutert Wank. „Der Veranstaltungsort, die Dekoration, das Rahmenprogramm und das Catering werden ganz nach den Wünschen der Kundinnen und Kunden ausgewählt und vorbereitet.“

Große Werkstatt für den Bau und die Reparatur von Fahrgeschäften

Doch auch damit nicht genug: Der Maschinenbaumeister und sein Team haben neben dem Event- und Vermietungsservice zudem noch eine große Werkstatt, in der sie Fahrgeschäfte wie Karussells, Schiffsschaukeln, Marktbuden, Schaustellerwagen und anderes bauen.

Dabei geht man mit viel Liebe zum Detail ans Werk. Hübsche Bemalungen, fantasievoll gefertigte Wagen, Figuren und anderes zeichnen die Werke der Rundrum Services Freizeitgeräte UG aus. Derzeit arbeiten sie an einem großen Auftrag: Die Teile eines großen Karussells nehmen viel Platz ein. „Das stand bis vor Kurzem in München vor einem Möbelhaus. Es wird von uns generalsaniert und im Herbst dann in Dresden aufgebaut“, berichtet Wank.

Die Rundrum Services Freizeitgeräte UG in Neusäß sucht Verstärkung

Für sein fünfköpfiges Team in der Werkstatt sucht der Neusässer übrigens Verstärkung. „Und auch für unseren Pool an Servicekräften, die wir bei Festen zum Einsatz bringen, sind wir immer offen für neue Mitarbeitende“, erklärt der Firmenchef.

Mehr Infos auch im Internet unter hüpfburg-augsburg.de