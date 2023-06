Restaurants aus dem Landkreis Augsburg & Schwabmünchen

Vom bayerisch-schwäbischen Gasthof über das italienische oder indische Restaurant bis zum Hotel mit Events: Das sind die Gastro-Tipps aus dem Augsburger Land 2023.

Im Landkreis Augsburg lässt sich wunderbar schlemmen und genießen. Wir haben unsere Gastro-Tipps aus dem Augsburger Land und aus Schwabmünchen zusammengefasst. Vom regionalen Café über deutsche Küche im Wirtshaus bis hin zum Italiener mit mediterraner Küche und zum Inder; von Wörleschwang über Neusäß, Gersthofen, Bobingen, Großaitingen bis nach Schwabmünchen ist für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.

1. Der Kultur-Stadl in Wörleschwang: Café, Bistro, Bar und Veranstaltungen

Ob zum gemütlichen Frühstücken, um den Durst auf der Fahrradtour mit einem kalten Getränk im Biergarten zu stillen, oder zum deftigen Abendessen: Der Kultur-Stadl in Wörleschwang ist längst kein Geheimtipp mehr. Die Karte ist vielfältig, die Speisen werden größtenteils mit regionalen Produkten zubereitet.

Doch auch die Atmosphäre der Räumlichkeiten in Wörleschwang ist einzigartig, war der Kultur-Stadl an der Hauptstraße einst tatsächlich ein Hof. Als dieser nicht mehr bewirtschaftet wurde und einige Jahre leer stand, haben sich die beiden Ehepaare Rika und Anton Hirle sowie Björn und Horst Fritze dazu entschieden, umzubauen. Ihr Ziel war es, im Herzen des schwäbischen Pfarrdorfes in Zusmarshausen einen Platz für Begegnungen zu etablieren.

Geschaffen haben sie einen Veranstaltungssaal mit Bar, ein Café mit Bistro – und eine unverwechselbare Location für verschiedene Anlässe: Von der Hochzeit über die Familien- und Firmenfeier bis hin zu Theater, musikalischen Auftritten, Kabarett und Autorenlesungen, im Kultur-Stadl in Wörleschwang werden alle gut bewirtet. Platz ist für etwa 100 Gäste; sie haben die Wahl aus Burgern, Pizzen, Salaten, Hot-Dog-Kreationen und selbst gemachter Pasta. Auch vegetarische und vegane Angebote stehen auf der Karte des Cafés mit Bistro.

Die wichtigsten Infos zum Kultur-Stadl:

Adresse: Untere Hauptstraße 13, 86441 Wörleschwang

Untere Hauptstraße 13, 86441 Telefon: 082918591212

2. Das Neusäßer Restaurant Villa D’este

Nicolo und Salvatore Vassallo sind im Villa D’este keine Unbekannten: Der Vater kocht seit 25 Jahren in dem italienischen Restaurant, der Sohn ist in dem Betrieb aufgewachsenen. Kürzlich haben die beiden das Villa D’este in Neusäß von den Cecinis übernommen.

An dem kulinarischen Angebot des Italieners in der Dieboldstraße soll sich mit den neuen Geschäftsführern nichts ändern – weiterhin möchten die Vassallos ihre Gäste mit italienischen und deutschen Köstlichkeiten verwöhnen. Dabei setzen sie auf saisonale und regionale Gerichte. Räumlich gibt es Veränderungen: „Wir haben die Terrasse erneuert und sind jetzt bereit für den Sommer“, verrät Salvatore Vassallo. Wer mit einer größeren Gruppe kommen und ungestört sein oder im Villa D’este in Neusäß eine Feier ausrichten möchte, findet in einem der beiden Nebenzimmer Platz für 20 bis 60 Personen.

Die wichtigsten Infos zum Villa D’este:

Adresse: Dieboldstraße 12, 86356 Neusäß

Dieboldstraße 12, 86356 Telefon: 0821454264

3. Das Wirtshaus zum Strasser in Gersthofen

Wunderschön gelegen im Herzen von Gersthofen ist das traditionsreiche Wirtshaus zum Strasser. Mit kulinarischer Qualität und Herzlichkeit begrüßt hier Sebastian Kahl mit seinem Team die Gäste. Bei schönem Wetter sitzt man auf der Sonnenterrasse oder im Wirtsgarten des Strasser in Gersthofen unter Platanen.

Das Wirtshaus zum Strasser in Gersthofen ist ein traditionsreiches Restaurant. Foto: Wirtshaus zum Strasser



Die wichtigsten Infos zum Wirtshaus Strasser:

Adresse: Augsburger Straße 1, 86368 Gersthofen

1, 86368 Telefon: 082120711438

4. Das Programm 2023 im Gasthof Stern

Wer in den Sommermonaten rauskommen möchte, ist im Gasthof Stern in Gersthofen richtig. Die Wirtsfamilie lädt am Mittwoch, 28. Juni 2023, ab 17.30 Uhr zum traditionellen Anna-Fest samt einer Andacht mit Pfarrer Markus Dörre ein. Mit dieser Namenstagsfeier im gemütlichen Biergarten wird der Gründerin des Wirtshauses in Gersthofen, Anna Seitz, die Ehre erwiesen. Am 4. August 2023 steht im Gasthof Stern das nächste Highlight an: Von 10 bis 12 Uhr gibt es Weißwurstfrühschoppen.

Die wichtigsten Infos zum Gasthof Stern:

Adresse: Kirchplatz 10, 86368 Gersthofen

Kirchplatz 10, 86368 Telefon: 0821491290

0821491290 Mail: mail@gasthof-stern-gersthofen.de

5. Das SinGold in Schwabmünchen: Hotel und Restaurant

Liebhabern feiner Speisen, süffiger Weine und cooler Drinks ist Das SinGold ein Begriff. Jetzt, im Sommer, lässt sich auf der Loungeterrasse in Schwabmünchen mit Blick auf die Wertach bei einem leckeren Sundowner dem Sonnenuntergang zuschauen und einfach genießen. Dabei ist das Hotel mit Restaurant Das SinGold auch eine ideale Location für Feiern und Events. Die Speisen kredenzt Rudi Paula aus der offenen Küche. 2 Köche, 4 Hände, 6 Gänge und viel Spaß sind am 5. Juli 2023 geboten, wenn Haubenkoch Denis Michael Kleinknecht vom Gourmetgasthof Heinzinger zu Besuch kommt. Plätze können unter restaurant@das-singold.de reserviert werden (89 Euro pro Person).

Foto: Birgit Waldmann



Die wichtigsten Infos zum SinGold:

Adresse: Wertachweg 2, 86830 Schwabmünchen

Wertachweg 2, 86830 Telefon: 0821586888

0821586888 Mail: hotel@das-singold.de oder restaurant@das-singold.de

6. Der Schwarze Adler: ein Gasthof in Waldberg

Jahrelang hat Familie Dietz den Schwarzen Adler in Waldberg selbst betrieben. Dann hat sie den Gasthof verpachtet. Im Oktober 2022 haben die Inhaber wieder selbst eröffnet. In kleinerem Rahmen gibt es im Gasthof Schwarzer Adler in Waldberg nun wieder Spezialitäten wie Fränkisches Schweine-Schäufele, Wiener Backhendl, Hütten-Condon-Bleu, hausgemachte Kuchen und Torten.

Foto: oH



Die wichtigsten Infos zum Schwarzen Adler:

Adresse: Bobinger Straße 9, 86399 Bobingen-Waldberg

9, 86399 Bobingen-Waldberg Telefon: 015251737653

7. Zum grünen Kranz: Der Landgasthof in Großaitingen

Mit über 450 Jahren Geschichte ist der Landgasthof Zum grünen Kranz eines der ältesten Häuser in Großaitingen. Bernhard Weis führt den Familienbetrieb bereits in fünfter Generation. Wie seinen Vorfahren ist auch ihm wichtig, saisonal und mit regionalen Zutaten zu kochen. Von der Brotzeit bis hin zu Kartoffelrösti mit Räucherlachs: Von 11 bis 14 Uhr sowie von 17 bis circa 21 Uhr können sich die Gäste des Landgasthofs Zum grünen Kranz die kulinarische Vielfalt schmecken lassen.

Am Wochenende gilt die Standardkarte mit Schweinefilet vom Grill, Zwiebelrostbraten & Co. Als Mittagsangebote unter der Woche gibt es Gerichte wie einen Linseneintopf, Braten oder Schnitzel. Mittwochs und donnerstags ist Ruhetag – außer bei Veranstaltungen wie Geburtstagen, Taufen oder Beerdigungen. Für etwa 70 Personen ist Platz im Nebenraum, für 100 weitere im Außenbereich mit Biergarten unter fünf alten Kastanienbäumen. In der Gaststube in Großaitingen können es sich um die 30 Gäste schmecken lassen. Wer sich das nicht entgehenlassen möchte, kann online, telefonisch, per E-Mail oder per WhatsApp vorab reservieren.

Die wichtigsten Infos zum Zum grünen Kranz:

Adresse: Lindauer Straße 7, 86845 Großaitingen

7, 86845 Telefon: 08203952405

8. Das Jashan: Indische Spezialitäten in Schwabmünchen

Ob auf der schönen Terrasse entlang der Fuggerstraße in Schwabmünchen, einer weiteren schattigen im Hinterhof oder im Restaurant: Im Jashan werden originale Spezialitäten aus Indien serviert. Neuerdings gibt es bei dem Inder auch verschiedene Aktionen: Jeden Montag und Dienstag kosten Curry-Spezialitäten im Rahmen der „Curry King Days“ nur 10,90 Euro. Mittwochs sind zum „Thali Day“ Thali-Spezialitäten um 20 Prozent reduziert. Alle Gerichte gibt es im Jashan in Schwabmünchen auch zum Mitnehmen mit Selbstabholerrabatt. Außerdem bietet das indische Restaurant Catering und einen Partyservice an.

Foto: privat



Die wichtigsten Infos zum Jashan:

Adresse: Fuggerstraße 34, 86830 Schwabmünchen

34, 86830 Telefon: 082325055295

9. Mediterrane Küche im Bellini in Schwabmünchen

Kenner der italienischen Küche kommen im Bellini auf ihre Kosten. Doch das Restaurant in der Schwabmünchner Fuggerstraße bietet nicht nur Antipasti, Pizza und Pasta. „Wir kochen mediterran, haben mit unserem anderen Restaurant auch Erfahrung mit der kroatischen Küche“, verrät Inhaberin Anzhelika Savoniuk.

Foto: privat



Ihre Kundinnen und Kunden wären rundum zufrieden, schließlich ist das kulinarische Angebot des Bellini in der Umgebung einzigartig. Wer nicht vor Ort in Schwabmünchen essen möchte, kann sich die Gerichte nach Hause liefern lassen. „Außerdem haben die Leute die Möglichkeit, bei uns Geburtstage, Kommunionen oder Hochzeiten zu feiern. Für Feste daheim bieten wir ebenfalls gute Fleischplatten mit verschiedenen Beilagen an“, so die Inhaberin des Bellini.

Die wichtigsten Infos zum Bellini: