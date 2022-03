Pius Bestattungen: Pietät ist ihre Stärke

Beistand in der schwersten Zeit - das kann die Firma Pius Bestattungen leisten. Angehörige finden im Trauerfall in Augsburg, Fischach, Neusäß und Friedberg Hilfe.

Wer ist Pius Bestattungen?

Vor fast zehn Jahren haben Anita und Francesco Ponzio Pius Bestattungen übernommen. Das Unternehmen wurde 2004 in Augsburg gegründet und befand sich zum Übernahmezeitpunkt in Insolvenz. Francesco Ponzio konnte seine jahrzehntelange Bestattungserfahrung einbringen und damit nicht nur Pius Bestattungen wieder als verlässlichen Partner in schweren Stunden etablieren, sondern auch seine Lebensphilosophie verwirklichen. Das Ehepaar kümmert sich gemeinsam mit seinem Team um die Hinterbliebenen.

Pius Bestattungen: Bestattungsform und Art der Trauerfeier wählen

Die Rundum-Betreuung beginnt bei der Wahl der Bestattungsform und reicht bis zur Gestaltung der Trauerfeier. „Grundsätzlich sollte jeder wissen, dass die Wahl des Bestatters frei ist“, sagt Anita Ponzio. „Egal, wo man lebt oder bestattet werden möchte, und egal, welcher Bestatter gegebenenfalls den Friedhof in der Bestattungsgemeinde oder -stadt betreut.“ Sie rät daher: „Angehörige müssen sich bei ihrem auserwählten Bestatter wohlfühlen und sollten die Verbundenheit spüren, richtig aufgehoben zu sein.“

Pius Bestattungen ist deshalb im gesamten westlichen und nördlichen Landkreis Augsburg, aber auch in der Fuggerstadt selbst aktiv. „Es ist wichtig, dass unser professionelles Team den Menschen beistehen kann“, betont Francesco Ponzio. Neben dem Ehepaar Ponzio sind sieben weitere Mitarbeiter und seit März 2021 auch eine Auszubildende zur Bestattungsfachkraft für Pius Bestattungen tätig. Anita Ponzio lobt ihr Team: „Auch wenn die vergangenen 20 Monate für uns eine Herausforderung waren, konnte man den Zusammenhalt immer erkennen, was natürlich auch die Angehörigen spürten.“

Pius Bestattungen: Würdevoller Abschied trotz Corona

„Uns ist wichtig, dass die Menschen trotz den erschwerten Bedingungen in der Coronazeit einen würdigen und unvergesslichen Abschied von ihren Lieben erleben dürfen“, erklärt Anita Ponzio. „Das war zwar in den vergangenen beiden Jahren nicht immer leicht – und durch die hohen Einschränkungen sind auch sehr viele Tränen bei den Angehörigen geflossen.“ Nicht selten waren es zum Schluss aber auch mal Freudentränen, weil der so schwer organisierbare Abschied dann doch den kleinen Stern der schönen Erinnerung leuchten ließ.

„Das ging uns ans Herz und gab uns die Kraft weiterzumachen“, versichert Anita Ponzio. „Ich denke, dass Corona die größte Herausforderung für unseren Berufsstand war und ist. Die Angst, die auch all unsere Mitarbeiter sowie einen selbst immer begleitet, ist die Angst der Ansteckung trotz vollzogener Impfungen und vor allem auch was ist, wenn Mitarbeiter in Quarantäne müssen? Wie geht es dann weiter? Was können wir tun, dass Angehörigen trotz allem ein würdiger Abschied ihrer Lieben gewährleistet bleibt? Denn das größte Anliegen ist uns nämlich, den Menschen trotz Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes beizustehen, sie zu begleiten und sie durch unsere Präsenz psychisch und physisch zu unterstützen“, betont sie. Francesco Ponzio ergänzt: „Unser Slogan lautet: ,Pietät ist unsere Stärke’ – und dem wollen wir trotz der schwierigen Lage weiter gerecht werden so mit aller Kraft für alle Angehörigen da sein.“ pm/va