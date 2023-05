Sürücü: Türkische Supermärkte in Augsburg & Gersthofen

Ibrahim Sürücü hat vor 30 Jahren einen türkischen Supermarkt in Augsburg eröffnet. Seit 10 Jahren ist der Supermarktbesitzer mit einer Filiale auch in Gersthofen.

Den türkischen Supermarkt von Ibrahim Sürücü zu betreten, ist wie Urlaub. Der Supermarktbesitzer nimmt seine Kundinnen und Kunden in der Augsburger Straße in Gersthofen mit auf eine kulinarische Reise in den Süden – und das seit zehn Jahren. Am 10. Mai 2013 hat der Inhaber im nördlichen Landkreis Augsburg eröffnet. Mittlerweile beschäftigt er in dem Gersthofer Supermarkt fünf Angestellte.

Der Beginn: ein türkischer Supermarkt in Augsburg

Das Konzept kommt gut an, dabei hat es klein angefangen: Vor 30 Jahren haben Sürücü und seine Brüder Husein und Ramazan in Augsburg-Lechhausen mit einem Geschäft für südländische Lebensmittel gestartet. Heute hat jeder von ihnen eine eigene Filiale. Es gibt eine in Haunstetten, eine in Neuburg und eine in Gersthofen. Auch die nächste Generation hilft mit – und so konnte am Donnerstag, 25. Mai 2023, ein weiterer türkischer Supermarkt in der Friedberger Straße in Hochzoll eröffnet werden. „Früher war dort ein Drogeriemarkt. Wir haben alles neu gemacht und frisch renoviert“, erzählt Sürücü.

Türkische Spezialitäten: Das verkauft Sürücü in Gersthofen

Frische ist dem Supermarktbesitzer auch bei seinem Sortiment wichtig: „Unser Obst und Gemüse hat Qualität wie vom Markt. Nur günstiger!“, verrät Sürücü. Dafür steht er jeden Tag um 5 Uhr auf und holt die Ware persönlich in München ab. Auch die Weiß- und Fladenbrote werden täglich frisch in der eigenen Bäckerei gebacken. Das Rind- und Lammfleisch wird in der Region halal geschlachtet und direkt zu den Sürücü-Supermärkten geliefert – und so kommen in diesen über 10.000 südländische Artikel zusammen, darunter neben türkischen auch kroatische, griechische und italienische Produkte.

Besonders überrascht sind Neukundinnen und Neukunden von den Spezialitäten wie mehreren Hundert Sorten Oliven oder über 100 verschiedenen Käse, so Sürücü: „Bei ihrem ersten Besuch bei uns staunen sie, kommen dann aber öfter, wenn sie gemerkt haben, dass wir viel Ware haben, die ihnen schmeckt“, freut sich der Supermarktbesitzer.

Angebote des Sürücü Supermarktes

Anfang des Monats macht Sürücü Werbung und verkündet auf seiner Instagram-Seite die Angebote der kommenden Wochen. Würzige Sucuk, Bulgur, Kaffee und Tee sind meistens dabei. Auch zur Neueröffnung in Augsburg-Hochzoll hat sich Sürücü etwas überlegt. Und es gibt gute Nachrichten für alle, die jetzt hungrig sind: Die türkischen Supermärkte in Augsburg und Gersthofen haben von Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr durchgehend geöffnet.

