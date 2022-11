Neu in Neusäß: Tee Genusswelt 24

Neusäß hatte lange kein eigenes Teegeschäft mehr. Seit September gibt es dort jedoch den neuen Online-Shop Tee Genusswelt 24 mit Shop vor Ort.

Draußen wird es merklich kühler und ungemütlicher. Da kommt eine Tasse Tee gerade recht. Welche Sorte darf es denn sein? Die Qual der Wahl haben Teefreundinnen und -freunde seit September in der Tee Genusswelt 24. Der Neusässer Online-Shop von Maria Wiesinger in der Augsburger Straße 8 bietet dazu Schwarz- und Grüntees, Kräuter- und Früchte- sowie Roibuschtees, naturbelassen oder aromatisiert und teilweise auch in Bioqualität.

Teehändler Wirth beliefert Tee Genusswelt 24

Die Ware stammt vom Teegroßhändler Karl-Heinz Wirth, der in Neusäß lange Jahre selbst ein Teegeschäft betrieb und Maria Wiesinger beratend zur Seite steht. „Die Idee für den Shop reifte Anfang des Jahres bei uns“, erzählt Maria Wiesinger, „denn in Neusäß gibt es seit Jahren kein Teegeschäft mehr.“ Weil sie selbst durch das Unternehmen ihres Mannes, das e-bike Center Augsburg in Neusäß, sowie familiär halbtags gebunden ist, der Onlinehandel aber auch mit Lebensmitteln, seit Corona boomt, hat sie sich für einen Online-Shop entschieden.

Mit einer Besonderheit: An zwei Vormittagen in der Woche ist der Shop in Neusäß für Kundinnen und Kunden geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten gibt es ein kleines Sortiment im e-bike Center Augsburg. Hier kann die übers Internet bestellte Ware auch zu den jeweiligen Öffnungszeiten abgeholt werden. Bisher ist das Feedback sehr gut, freut sich die frisch gebackene Teehändlerin.

Klassiker und Mischungen in der Tee Genusswelt 24

Über 100 Sorten Tee führt Maria Wiesinger. Beim Schwarztee reicht die Auswahl von einem kräftigen Assam, bis leichtem Darjeeling, über Mischungen, wie English Breakfast, bis hin zu sahnigen oder fruchtigen Aromen, sowie Chai-Tees. Im Grünteebereich kann sie milde chinesische, aber auch die kräftigere japanische Varianten, aromatisierte Sorten und auch den besonders edlen weißen Tee anbieten.

Bei den Kräutertees empfiehlt sie neben Klassikern wie Kamille oder Pfefferminz jetzt in der Infektzeit gerne ihre „Griechischen Bergkräuter“. „Der Tee hat antibakterielle Wirkung und unterstützt das Immunsystem“, weiß Wiesinger, die sich binnen eines Jahres viel Tee-Know-how angeeignet hat und inzwischen auch biozertifiziert ist.

Unter den Kräutertees findet man auch viele Wellnesstees, basische oder auch ayurvedische Kompositionen, aber auch Geschmacksrichtungen wie „Beeriges Teekränzchen“ mit einer leichten Beerennote. „Alle Tees sind naturbelassen und ohne Zusatzstoffe“, betont Wiesinger, „viele wirken auch entschlackend.“

Kräutertees auch speziell für Kinder in der Tee Genusswelt 24

Selbstverständlich dürfen auch Rooibos-Tees und natürlich Früchtetees im Sortiment der Tee Genusswelt 24 nicht fehlen. Wiesinger bietet hier viele verschiedene Wintertees wie „Cremiges Apfeldessert“ oder „Feuerzangenbowle“, „die schon mal das Original ersetzen können“, schmunzelt die Teehändlerin.

Bei den Früchtetees kommen auch Kinder mit speziellen Angeboten auf ihre Kosten zum Beispiel mit dem „Waldkobold“. Wiesinger zählt deshalb schon viele Kindergärten zu ihren Kunden und hat auch die Bastel- und Geschenkkisten der Aktionsgemeinschaft Neusäß an die Neusässer Kindergärten im Rahmen der Christbaumschmück-Aktion mit Tee bestückt.

„Ein Früchtetee kann bei Kindern sehr gesund Limo oder süße Säfte ersetzen, weil er an sich keinen Zucker enthält“, wirbt Wiesinger für das gesunde Getränk, von dem es gerade für Kinder, aber auch für empfindliche Mägen, säurearme Varianten gibt.

Rabatt-Aktion online in der Tee Genusswelt 24

Schließlich stellen die Tees aus der Tee Genusswelt 24 noch eine hervorragende Geschenkidee dar, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Maria Wiesinger stellt hier gerne ganz individuelle Tee-Geschenksets zusammen. Zum Start den Shops bietet sie ihren Kundinnen und Kunden außerdem noch bis 31. Dezember 2022 zehn Prozent bei einer Online-Bestellung. Der Code dafür lautet: Winter2022.

Shop-Öffnungszeiten in Neusäß

Montag und Mittwoch jeweils von

9.30 bis 12.30 Uhr.

Bestellte Ware kann auch im e-bike Center Augsburg abgeholt werden. Geöffnet ist dieses Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr (Freitag Mittagspause von 12 bis 12.30 Uhr) sowie Samstag von 9.30 bis 14 Uhr.

Mehr Informationen in der Tee Genusswelt 24