Landkreis Augsburg

10:38 Uhr

Faschingsdienstag: Der Gaudiwurm zieht durch Deubach

Prall gefüllte Straßen: Am Faschingsdienstag ist in Deubach sprichwörtlich die Hölle los.

Der Gaudiwurm ist aus Deubach nicht wegzudenken. Allljährlich pilgern rund 10.000 Menschen in den Gessertshauser Ortsteil. Was am Faschingsdienstag, 13. Februar 2024, geboten ist.

