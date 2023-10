Lechhauser Kirchweih

vor 49 Min.

Marktsonntag in Lechhausen: Das ist 2023 geboten

Der Handel lebt: Dieses Signal sendet der Marktsonntag in Lechhausen seit 29 Jahren. Warum das so wichtig ist und was die Besucher am 15. Oktober 2023 erwartet.

Von Vincent Aumiller