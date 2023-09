Die 16. Kulturtage Diedorf 2023 starten Ende September

Am 30. September 2023 ist es soweit: Die 16. Kulturtage der Marktgemeinde Diedorf starten. Über 50 Veranstaltungen bieten bis Oktober 2023 ein buntes Programm.

Im Herbst ist in Diedorf einiges geboten: Auf den Diedorfer Herbstmarkt, der am Sonntag, 17. September, stattfindet, folgen die 16. Diedorfer Kulturtage. Alle zwei Jahre finden diese in der Marktgemeinde statt und heuer ist es endlich wieder so weit: „Dieses Mal sind es besonders viele Veranstaltungen“, verrät Martina Bühler, die als Fachbereichsleiterin für kulturelle Angelegenheiten, Veranstaltungen und Presse im Diedorfer Rathaus tätig ist.

Über 50 Veranstaltungen können bei den 16. Diedorfer Kulturtagen besucht werden. Foto: Markt Diedorf

Mit über 50 Veranstaltungen hat sich die Marktgemeinde für die 16. Kulturtage Großes vorgenommen. Doch die Erfahrungen zeigen: Das Programm kommt an! Vom 30. September bis 15. Oktober steht Diedorf also im Zeichen der Kultur. Dass bei einer so großen Vielfalt nun wirklich fast jeder und jede etwas finden sollte, das Spaß macht, dessen ist sich auch der Erste Bürgermeister Peter Högg sicher: „Kultur ist aus dem Leben unserer Marktgemeinde nicht wegzudenken. Uns alle erwarten besondere Veranstaltungen der Kultur- und Lebensfreude. Klein und Groß, Musikliebhaber und Theaterfreunde, Kunstschaffende und Künstler, Spurensucher und Heimatliebende, kreative Köpfe und Umweltbewusste, Genießer und Zuhörer – für jede und jeden ist etwas dabei.“

Musikalischer Auftakt am Samstag, 30. September 2023, bei den 16. Diedorfer Kulturtagen

Eröffnet wird das Programm am Samstag, 30. September, durch den Chor „Voice of Joy“. Inspiriert durch den Film „Sister Act“ bringen die Künstlerinnen und Künstler die Liebe zur Musik auf die Bühne. Durch ihre Freude schaffen sie sicher einen gebührenden Auftakt für die Kulturtage.

Doch auch die anderen Tage können sich sehen lassen: Jazz von Gadje beim Picknick-Konzert, eine Inszenierung vom Klexs Theater, Autorenlesung mit Ulrike Vögl, ein französisches Frühstück vom Partnerverein, die poetische Schreibwerkstatt im Eukitea, ein Gitarrenworkshop und vieles mehr stehen auf dem Programm.

Erster Bürgermeister von Diedorf lädt zu den Kulturtagen 2023

„Freuen Sie sich auf ein buntes Programm mit regionalen und überregionalen Künsten und Darbietungen. Lassen Sie sich begeistern von den vielen unterschiedlichen Veranstaltungen, die unter anderem von Diedorferinnen und Diedorfern dargebracht werden. Lernen Sie unsere liebens- und lebenswerte Heimat und andere Kulturen kennen. Entdecken Sie diverse Diedorfer Schätze und erleben Sie in an diesen Tagen eine wunderbare Gemeinschaft“, lädt der Erste Bürgermeister ein.

Bevor die Kulturtage losgehen, darf man sich nun aber auf den Herbstmarkt freuen. Auch hier sind wieder viele Markttreibende dabei, die sich über einen Besuch freuen und die Marktgemeinde lebens- und liebenswert machen. casi

Das ganze Programm zu den 16. Diedorfer Kulturtagen.