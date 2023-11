Christbaumschmücken und Weihnachtsmusical in Neusäß

Zur Neusässer Märchenweihnacht organisiert die Aktionsgemeinschaft Neusäß wieder das traditionelle Christbaumschmücken und auch ein Weihnachtsmusical ist geplant.

Jedes Jahr organisiert die Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN) rund um die Neusässer Märchenweihnacht wieder das beliebte Christbaumschmücken. So auch 2023: Bei der Aktion haben die Kinder der Kindergärten die Möglichkeit, ihren eigenen Christbaum zu schmücken.

13 Kindergärten schmücken die Christbäume auf dem Weihnachtsmarkt. „Wir haben die Bastelkisten mit Tee und Keksen an die Kinder übergeben und freuen uns schon auf die kreativen Bäume“, sagt Thilo Wank, 1. Vorstand der AN. Am Sonntag, 3. Dezember, werden die Bäume prämiert. „Da alle Bäume immer sehr schön dekoriert sind, gibt es bei uns nur erste Plätze und jede Kindergartengruppe gewinnt einen Preis“, verrät Wank.

Die Neusässer Kindergärten erhalten von der Aktionsgemeinschaft Neusäß Bastelkisten. Die Kinder dekorieren dann die Bäume beim Weihnachtsmarkt. Foto: AN

Weihnachtsmusical in Neusäß: Die Musikspatzen präsentieren am 2. und 3. Dezember 2023 das Musical "Zusammen ist keiner allein"

Ihr glaubt nicht, was Alma und Elise heute Nacht erlebt haben. Die Spielsachen aus ihrem eigenen Spielzeugladen sind zum Leben erwacht: Teddybären, Puppen, Lebkuchenmänner und Zinnsoldaten. Doch wer sind die Neuen da ganz oben im Regal? Und über was streiten die Spielsachen schon die ganze Nacht? Wer die Antworten auf diese und weitere Fragen haben möchte, sollte sich das diesjährige Musical der Musikspatzen „Zusammen ist keiner allein“ nicht entgehen lassen.

Die Proben für das neueste Musical der Musikspatzen laufen. Am 2. und 3. Dezember sind sie in Neusäß zu sehen. Foto: M. Igelspacher

100 aktive Kinder der Theatergruppe präsentieren gemeinsam mit einer 10-köpfigen Liveband und dem Kinderchor der Mozartgrundschule Gersthofen das Weihnachtsmusical in der Stadthalle Neusäß. An zwei Terminen – Samstag, 2., und Sonntag, 3. Dezember – tauchen die Zuschauerinnen und Zuschauer in die fantastische Geschichte von Alma und Elise.

Geschrieben wurde das Stück von der Neusässerin Marina Igelspacher, die vor vier Jahren die Musikspatzen ins Leben gerufen hat. Unter ihrer Regie treten die Kinder im Raum Augsburg mit ihren Musicals bei unterschiedlichsten Veranstaltungen auf. „Die Musikspatzen sind aus einem Chor entstanden und werden von Jahr zu Jahr größer. Es freut mich sehr, dass wir immer umfangreichere Musicals machen können und die Zuschauer mit den Auftritten begeistern dürfen“, erklärt Igelspacher.

Vorverkauf zum Weihnachtsmusical in Neusäß:

Karten gibt es direkt an der Information im Rathaus Neusäß oder online.