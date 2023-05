Ein Rückblick auf das Maibaumfest in Neusäß 2023

Noch im April 2023 hat die Feuerwehr Neusäß den Maibaum aufgestellt. Bürgermeister Richard Greiner nahm ihn ab und eröffnete damit das Maibaumfest.

Das Maibaumfest ist ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Aktionsgemeinschaft Neusäß. Am 29. April 2023 war es so weit: Morgens gegen 5 Uhr haben die Freiwillige Feuerwehr Neusäß und die Schlepperfreunde das hölzerne Prachtstück frisch aus dem Wald geholt und zur Remboldstraße nach Alt-Neusäß gefahren. Wenige Stunden später wurde der geschlagene Baum geschnitzt, geschmückt und in einen echten Maibaum verwandelt.

Beim Aufstellen des Kinder-Maibaums hat die Neusäßer Jugendfeuerwehr, beim großen die Freiwillige Feuerwehr Neusäß unterstützt. Foto: Thilo Wank

Maibaum und Kinder-Maibaum in Neusäß

Zur gleichen Zeit ist ein weiterer Maibaum entstanden: ein kleineres Exemplar, extra für die Kinder. Dazu haben die Neusäßer Kindertagesstätten im Vorfeld Tafeln bekommen, die sie ohne Vorgaben gestalten, bemalen und bekleben durften. Nachmittags wurde dann das Ergebnis präsentiert und der Kinder-Maibaum mithilfe der Jugendfeuerwehr aufgestellt.

Bürgermeister Richard Greiner eröffnete Maibaumfest

Für den großen brauchte es einen Autokran. Doch auch das funktionierte, sodass Bürgermeister Richard Greiner den Maibaum kurz darauf abnehmen, freigeben und damit das Maibaumfest eröffnen konnte.

Neusäß Bürgermeister Richard Greiner hat den Maibaum abgenommen und damit das Maibaumfest 2023 eröffnet. Foto: Thilo Wank

Das Fass angestochen, gab es 30 Liter Freibier für die erwachsenen Gäste, eine Hüpfburg für die kleinen Besucherinnen und Besucher, Verpflegung und Musik von der Stadtkapelle.

Auch für die jüngsten Gäste war auf dem Maibaumfest in Neusäß 2023 mit einer Hüpfburg etwas geboten. Foto: Thilo Wank

Thilo Wank, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Neusäß, zeigt sich zufrieden: „Es war bis auf letzten Sitzplatz alles besetzt. Wir haben aber auch Glück mit dem Wetter gehabt.“

