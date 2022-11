Pius Bestattungen über neue Begräbnisformen

Wenn ein geliebter Mensch verstirbt, gilt es als Allererstes die Art der Bestattung festzulegen. Feuerbestattung wird immer öfter bevorzugt, aus guten Gründen.

Die Art der Bestattung ist festzulegen nach dem Tod eines geliebten Menschen. Soll es eine traditionelle Erdbestattung in einem Friedhof geben, wo vielleicht auch schon ein Familiengrab existiert, oder doch lieber eine Feuerbestattung. „Letztere wird immer beliebter und das aus vielen verschiedenen Gründen“, erklärt Anita Ponzio von Pius Bestattungen mit seinem Hauptsitz in Gersthofen.

Urnenbestattung ist günstiger

Die Asche eines Verstorbenen kann auch im Familiengrab beigesetzt werden, das aber mit erheblich weniger Aufwand als bei einer Sargbestattung.

Urnenstelen oder Baumgräber

Steigende Beliebtheit erfahren auch sogenannte pflegeleichte Urnenstelen (Nischen) wie auch meist neu angelegte Baumgräber in den Friedhöfen. Die Gräber befinden sich trotz der Möglichkeit dieser individuellen Bestattung der Urne immer in einem nahe gelegenen Friedhof.

Bestattungswälder werden immer beliebter

Immer öfter wird auch die Bestattung in einem Wald gewählt. In Einheit mit der Natur, unter einem Baum begraben zu sein, ist für viele Menschen ein unendlich schöner Gedanke und wird durch die neu entstandenen Bestattungswälder immer häufiger als Beisetzungsort gewählt. „Mitten im Wald den letzten Abschied zu gestalten ist wunderschön, wenn zwischen den Bäumen die Sonnenstrahlen den letzten Weg begleiten“, ist die Erfahrung von Ponzio. „Das bedeutet für die meisten Menschen einen unvergesslichen letzten gemeinsamen Weg zu erleben, an den sich Angehörige gerne erinnern.“

Trauerfeier auf hohem Meer

„Außergewöhnliche Bestattungsformen gewinnen ebenfalls immer mehr an Zuspruch“, sagt die Expertin. Eine Trauerfeier auf hohem Meer, die man auf einem Schiff, außerhalb der vorgeschriebenen 3-Meilen-Zone abhalten kann, um dort dann die Asche des Verstorbenen beizusetzen, gebe den Angehörigen oft das Gefühl, einen letzten Urlaub am geliebten Meer gemeinsam zu verbringen. Der Wunsch, dort beigesetzt zu werden, entsteht oft schon lange vor dem Tod, was respektiert werden sollte.

Asche wird zum Kristall oder Diamanten

„Seit etlichen Jahren zeigt der Trend auch in eine sehr außergewöhnliche Richtung. Viele Menschen können sich vorstellen, dass aus ihnen ein Erinnerungsdiamant, ein Erinnerungskristall wird, oder die Asche in der Natur verstreut werden soll“, beschreibt Ponzio. „Nina Reiser ist bei uns im Haus die Diamantberaterin, die Ihnen dazu alle Fragen beantwortet.“ Sogar eine sogenannte Rückkompostierung sei in vieler Munde, oder das Pflanzen eines Bäumchens mit der Asche des Verstorbenen. Daraus wird dann der sogenannte „Tree of live“.

Luft- und Ballonbestattungen in Deutschland noch nicht erlaubt

Auch Luft- beziehungsweise Ballonbestattungen, bei der die Asche in der Luft verstreut wird, würden immer wieder angefragt. „Hier muss man allerdings hinzufügen, dass dies in Deutschland aus bestattungsrechtlichen Gründen nicht gemacht werden darf. Dafür benötigt man den Weg über das Ausland, in denen diese Bestattungsarten zugelassen sind“, weiß die Trauerspezialistin.

Individuelle Wünsche der Verstorbenen für die Bestattung im Blick haben

Durch die immer individuelleren Wünsche sei es nicht verwunderlich, dass stetig mehr Menschen die Lockerung der Bestattungsgesetzte in Deutschland fordern. Wichtig sei aber bei allen persönlichen Vorstellungen, dass der Wunsch des oder der Verstorbenen fest im Blick ist und der letzte Abschied, egal auf welchem Weg dieser geschieht, immer ein gedenkwürdiger und schöner Abschied bleibt. „Dass dies genau so ist, dazu tragen wir bei und sind für Sie da. Wir begleiten Sie auf diesem einzigartigen und letzten Weg. Denn unser Slogan heißt, Pietät ist unsere Stärke“, erläutert Ponzio. pm/bif