Tipp für den Sommer

vor 18 Min.

Weiningers Biergarten am Maibaum in Neusäß

Im Biergarten am Maibaum dürfen sich die Besucher bei gutem Wetter täglich auf leckere Schmankerl und kühle Getränke freuen.

Einen schönen Abend mit Freunden verbringen - das geht den Sommer über in Weiningers Biergarten am Maibaum Neusäß. Was dort alles geboten ist.

Von Carina Sirch; Katinka Bruckmeier