Gut beraten im Todesfall

Wenn ein Mensch stirbt, muss einiges geregelt werden. Gut wenn man hier kompetente Ansprechpartner in Steinmetz Huber und dem Bestattungsdienst Schwaben hat.

Trauer um einen geliebten Menschen braucht Zeit – und oft auch einen Raum, einen Platz, wo man sich bewusst des Verstorbenen erinnert. Sehr oft ist dieser Erinnerungsort das Grab auf dem Friedhof.

„Ein Grabmal kann hier wichtig sein für die Verarbeitung der Trauer“, weiß Thomas Huber, der den traditionsreichen Betrieb Steinmetz Huber GmbH aus Neusäß führt. Huber und sein Sohn Tobias beraten Kundinnen und Kunden individuell in einem persönlichen Gespräch, nehmen sich Zeit und fertigen Skizzen an.

Persönlicher Grabstein

„Auf dem Grabstein können persönliche Vorlieben der oder des Verstorbenen eingearbeitet werden, zum Beispiel Hobbys. Das könnte bei einem Fischer eine Angel oder bei einem Musiker sein Instrument sein“, ergänzt Sohn Tobias Huber. Der gelernte Steinmetz bringt „neuen Schwung“ und moderne Techniken in das Unternehmen ein. „Es muss auch nicht immer ein komplett handwerklich gearbeiteter Grabstein sein, oft reichen schon kleine Details aus, um dem Grab eine emotionale Wirkung zu geben“, so Tobias Huber weiter.

Kundinnen und Kunden können den Grabstein aus einem 5500 Quadratmeter großen Lager aussuchen, wo auch die handwerkliche Fertigung erfolgt. „Durch unser großes Lager haben wir die Möglichkeit, die gesamte Produktion der Grabanlage vergleichsweise schnell in Neusäß umzusetzen, ohne lange Wartezeiten auf das Material“, so Thomas Huber weiter. Wer noch auf der Suche nach Anregung ist, kann diese in den Ausstellungen in Neusäß und Augsburg (direkt am Neuen Ostfriedhof) finden. Hier bietet Steinmetz Huber über 500 verschiedene Grabmale.

Bestattungsvorsorge

Familie Huber ist aber auch der richtige Ansprechpartner, wenn es um alle Dienstleistungen rund um die Bestattung oder die Bestattungsvorsorge geht. Im Bestattungsdienst Schwaben kümmert sich Simone Huber einfühlsam um die Hinterbliebenen und nimmt ihnen alle anstehenden Aufgaben ab. Sie empfiehlt auch, für den eigenen Tod vorzusorgen und zu Lebzeiten alle diesbezüglichen Entscheidungen zu treffen – von der Beisetzung über den Grabplatz bis hin zum Grabmal.

Auf Wunsch können außerdem im Voraus neben den Bestattungsleistungen auch die Grabpflege sowie anfallende Kosten vom eigenen Geld bezahlt werden. Der Angst, den Angehörigen nach dem Ableben ungewollt finanziell zur Last zu fallen, wird damit die Grundlage entzogen. „Über die individuellen Möglichkeiten beraten wir gerne“, so Simone Huber vom Bestattungsdienst Schwaben.