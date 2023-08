Mit Bestattungsdienst in Schwaben und Steinmetz Huber Abschied nehmen

Wenn man einen geliebten Menschen gehen lassen muss, schmerzt das sehr. Im Trauerfall sind der Bestattungsdienst Schwaben und Steinmetz Huber für die Hinterbliebenen da.

Es gibt nichts Schlimmeres als einen geliebten Menschen zu verlieren. Der damit verbundene Schmerz legt einen dunklen Schleier über den Alltag.

Die Planung der Beisetzung, die Abmeldung der Versicherungen und viele weitere Aufgaben, die nun anfallen, scheinen zum unüberwindbaren Hindernis zu werden. Gut also, dass es in dieser Situation Menschen gibt, die wissen, was zu tun ist und einem einen Teil der Last abnehmen.

Familie Huber: Steinmetz und Bestattungsdienst aus einer Hand

Als Inhaber des Familienbetriebs bietet Thomas Huber zusammen mit seinem Sohn Tobias Huber und seiner Tochter Simone Huber einen Rundum-Service mit Bestattungsdienst und Steinmetz. Einfühlsam und rücksichtsvoll kümmern sie sich zusammen mit ihren Mitarbeitenden um die Hinterbliebenen. Die Bestatterinnen und Bestatter erledigen Behördengänge, übernehmen die Organisation der Beisetzung, kümmern sich auf Wunsch um den Trauerdruck und vieles mehr.

Bei einem persönlichen Beratungsgespräch unterstützen die Mitarbeitenden bei der Wahl des Grabplatzes, der Auswahl des Sarges oder der Urne. Auch die Gestaltung der Trauerfeier kann besprochen und entsprechend geplant werden.

Wer seinen Liebsten diese schweren Entscheidungen abnehmen möchte, kann beim Bestattungsdienst in Schwaben auch eine Vorsorge abschließen. So kann beispielsweise mit einer Bestattungsverfügung festgelegt werden, wie die eigene Beerdigung ablaufen soll. Darüber hinaus können auch die eigene Grabstelle und das Grabmal bereits im Vorfeld ausgewählt werden. Über die Möglichkeiten der Finanzierung und Absicherung berät der Bestattungsdienst in Schwaben gerne.

Individuelle Grabanlagen mit Steinmetz Huber

Die Zusammenarbeit mit Steinmetz Huber ermöglicht es, ein ganz persönliches Denkmal zu setzen. In den beiden Filialen in Augsburg, direkt am Neuen Ostfriedhof und in Neusäß-Ottmarshausen stehen rund 500 Grabmale zur Auswahl.

Der Blick fürs Detail: Das ist bei der Ausgestaltung von Grabsteinen wichtig. Schließlich soll etwas Einzigartiges entstehen. Mit Steinmetz Huber gelingt das. Foto: Bestattungsdienst in Schwaben/Steinmetz Huber

Kundinnen und Kunden können hier zwischen verschiedenen Steinen und Inschriften wählen. Auf Wunsch kann das Grabmal individuell nach den persönlichen Vorstellungen angepasst werden. Kunstvoll in den Stein gearbeitete Rosen, Sonnenstrahlen oder andere Details bieten so eine Chance, einen Teil der Persönlichkeit des oder der Verstorbenen für immer im Stein zu verewigen.

Gerne berät Steinmetz Huber zu allen Fragen rund um das Grabmal. Auf Wunsch besteht zudem die Möglichkeit, sich bei der Grabpflege helfen zu lassen.

Auf einen Blick: Kontakt Bestattungsdienst in Schwaben und Steinmetz Huber