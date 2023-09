Neusässer Volkslauf feiert 2023 Premiere

Das Warten hat ein Ende: Denn nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann der beliebte Weihnachtsmarkt in Biberbach 2022 wieder stattfinden. Was geboten ist.

Herzstück Horgau

Nachhaltige Produkte aus der Region kaufen

In den Dorfläden in Horgau und Diedorf gibt es nicht nur lokal erzeugte Waren, sondern auch viele Veranstaltungen. Lesen Sie hier, was in den alles geboten ist.