Sonne, Strand und mehr in Neusäß

Ob Sandinseln oder Schnitzeljagd - die Aktionsgemeinschaft Neusäß sorgt für Abwechslung in der Stadt. Auch für das zweite Halbjahr 2022 ist einiges geplant.

Passend zu den sommerlichen Temperaturen kann man im Herzen von Neusäß nun wieder Urlaubsfeeling daheim genießen. Die Sandinseln, die sich bei den Neusässern bereits in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit erfreut haben, sind jetzt wieder aufgebaut worden. Insgesamt fünf Stück sind samt Liegestühlen und Sonnenschirm im Neusässer Stadtgebiet von der Aktionsgemeinschaft aufgestellt worden. „Wir freuen uns, mit dieser Aktion den Menschen kleine Oasen zum Verweilen und Entspannen bieten zu können“, sagt der 1. Vorstand der Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN),Thilo Wank.

Als Vorstand der AN ist es ihm wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern etwas in der Stadt bieten zu können, deshalb wurde auch heuer wieder die virtuelle Neusässer Schnitzeljagd ins Leben gerufen. Noch bis zum 20. Oktober kann jeder via der kostenlosen App „Actionbound“ rätseln, suchen und spannende Aufgaben absolvieren. Hat man sich die App heruntergeladen, muss man entweder den nebenstehenden QR-Code scannen oder im Suchfeld „AN Schnitzeljagd 22“ eingeben – und schon geht es los! Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden attraktive Preise wie Titania-Gutscheine, Trainings- und Einkaufsgutscheine, Sachpreise oder auch Geldspenden verlost.

Gut behütet: Kindergärten und Grundschulen in Neusäß werden unterstützt

Doch das ist nicht alles, was die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Neusäß vorantreiben. „Wir werden zum Schulanfang wieder Warnwesten an die Grundschulen verteilen. Mit diesen sind die Kinder auf ihrem Schulweg gut sichtbar für Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer“, erklärt Wank. Und auch die Kindergartenkinder gehen nicht leer aus: Die AN hat insgesamt 600 Baseballcaps gekauft und diese bedrucken lassen. Einerseits dienen die Mützen den Mädchen und Buben als Sonnenschutz und andererseits sind die Kleinen auch bei Ausflügen sofort als zusammengehörende Gruppe erkennbar.

Auch auf eine Bitte der örtlichen Kindergärten hat die AN reagiert. Nachdem die Zeiten des „Mamataxis“ eher rückläufig werden und viele Eltern ihre Kinder mit den Fahrrädern zu den Einrichtungen bringen, war es dringend nötig für ausreichend Fahrradständer zu sorgen. „Wir freuen uns sehr, dass wir bereits fünf Firmen als Sponsoren für diese Aktion finden konnten. So konnten wir bereits fünf Fahrradständer anschaffen und hoffen auf weitere Unterstützung, um noch mehr für die Kindergärten tun zu können“, betont der 1. Vorstand.

Gemütliches Beisammensein beim Neusässer Volksfest

Wer arbeitet, darf sich auch vergnügen. Deshalb hat die AN ein geselliges Treffen im September geplant. Auf dem Neusässer Volksfest, das vom 16. bis 25. September, stattfindet, treffen sich am Mittwoch, 21. September die Vereinsmitglieder zum Gedankenaustausch.

„Das Treffen ist dazu da, dass wir Ideen für zukünftige Aktionen schmieden. Im Vordergrund steht jedoch das gesellige Beisammensein. Schließlich sind solche Veranstaltungen in den vergangenen Jahren viel zu kurz gekommen. Ich freue mich schon jetzt auf unsere Mitglieder, die gerne zahlreich erscheinen dürfen“, so Wank.

Auch an Weihnachten wir in Neusäß schon gedacht. Heuer soll das 1. Internationale Nikolaustreffen stattfinden. Mehr lesen Sie hier.