1. Internationales Nikolaustreffen 2022 in Neusäß

In Neusäß wird es heuer in der Weihnachtszeit eine ganz besondere Zusammenkunft geben. Das 1. Internationale Nikolaustreffen. Es werden noch Teilnehmende gesucht.

Ja, is’ denn heut schon Weihnachten? Nicht ganz, aber in Neusäß denkt man bereits über die Festlichkeiten und den traditionellen Weihnachtsmarkt der Stadt Neusäß nach. „Auch wir wollen wieder unseren Teil zu einer gelungenen Vorweihnachtszeit beitragen, deshalb haben wir uns heuer etwas ganz Besonderes ausgedacht, dass vielleicht sogar Rekorde bricht“, erklärt Thilo Wank, 1. Vorstand der Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN). Gemeint ist das 1. Internationale Nikolaustreffen. Dieses wird von der AN gemeinsam mit der Nikolaus-Gesellschaft Schwaben & Altbayern e.V. organisiert.

Die Nikolause werden an diesem Samstag, 10. Dezember, im Augsburger Rathaus im Goldenen Saal empfangen. Anschließend ist geplant, dass die Nikolause gemeinsam mit Ruprechts und Krampi sowie den Engerln durch die Remboldstraße zur St. Ägidius Kirche ziehen. Nach einem Aussendungsgottesdienst werden Bischof Bertram Meier & Pfarrer Stephan Spiegel das Nikolaus-Bier weihen. Nach dem Gottesdienst werden Nikolaustüten und Lebkuchen auf dem Weihnachtsmarkt verteilt und es findet ein Abendessen in der Stadthalle statt. Mit dabei ist auch Marina Igelspacher. Die Neusässerin ist die Leiterin der Musikgruppe „Musikspatzen“. Mit ihrem Weihnachtsmärchen wird sie das Nikolaustreffen musikalisch umrahmen.

Bis 15. November kann man sich als Darsteller für das Treffen anmelden. „Wenn genügend Nikolause dabei sind, könnte es gut sein, dass wir einen Eintrag in das Guinness Buch der Rekorde erreichen“, sagt Wank.

Jetzt für das 1. Internationale Nikolaustreffen 2022 in Neusäß anmelden:

Anmeldungen einfach unter www.n-g-s-a.de

