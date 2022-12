Jubiläum: 70 Jahre Wagner-Markt

Seit 70 Jahren sorgt der Wagner-Markt mit guter Beratung, regionalen Lebensmitteln und einem familiären Umfeld für zufriedene Kundinnen und Kunden. Zur Feier gibt es besondere Aktionen.

„Herzlich willkommen!“ heißt ein großes Plakat gleich neben dem Eingang des Wagner-Markts in der St.-Gallus-Straße 22 in Deubach, einem Ortsteil von Gessertshausen. Und dass das ernst gemeint ist, spürt man schon beim Betreten des beliebten Edeka-Ladens. Hier wird man freundlich begrüßt, bei Fragen hilft einem gerne jemand aus dem fachkundigen Team des Geschäfts oder der Ladeninhaber Roland Vogel. Der persönliche Kontakt wird hier noch großgeschrieben.

Jetzt kann der Supermarkt, man höre und staune, sein 70-jähriges Bestehen feiern. Am 1. Dezember 1952 hat Dora Wagner in einem kleinen Verkaufsraum in ihrem Wohnhaus ihr Lebensmittelgeschäft eröffnet. Seitdem wurde der Markt stetig erweitert. 1968 ist an das Haus der Wagners angebaut worden, im Jahr 1986 wurde abermals vergrößert und der Getränkebereich ausgebaut. Mittlerweile ist der Supermarkt 350 Quadratmeter groß.

Wagner Markt in Deubach: Erfolgreiche Übergabe

Hans Wagner hat 1977 das Geschäft von seiner Mutter übernommen, es mit großer Leidenschaft geführt und empor- gebracht. Vor drei Jahren hat er es nun an den damals 27-jährigen Roland Vogel übergeben. Er hatte beim Wagner-Markt schon ab 2007 seine Lehre zum Einzelhandelskaufmann absolviert und war im Laufe der Zeit immer mehr mit in die Leitung des Supermarkts hineingewachsen. Der junge Ladeninhaber führt den Markt mit der gleichen Begeisterung wie sein Mentor Hans Wagner weiter. „Er macht das sehr gut!“, lobt dieser ihn. „Mein Ziel ist, dass wir mindestens das 100-jährige Bestehen feiern“, versichert Roland Vogel. Daher gestaltet er den Supermarkt modern und effizient. So wurden unter anderem LED-Beleuchtung und neue Kühltruhen eingebaut.

Den Schritt in die Selbstständigkeit hat er nicht bereut. „Der Übergang ist uns allen zusammen gut gelungen“, freut er sich. Dass die Atmosphäre zwischen ihm und den elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenfalls stimmt, zeigt sich auch daran, dass viele von ihnen schon seit vielen Jahren dabei sind. „Wir sind halt wie eine große Familie“, ist der Chef überzeugt. Auch ausgebildet wird im Deubacher Lebensmittelgeschäft. Im September hat Max Stock seine Lehre begonnen.

Wie sein Vorgänger sind der junge Geschäftsinhaber und sein Team auch immer wieder für den guten Zweck im Einsatz. So vor Kurzem, als sie mit einer Päckchen-Sammelaktion die Ukrainehilfe Fischach unterstützt haben.

Regionale Produkte im Wagner-Markt in Deubach

Im Wagner-Markt gehört es zum Konzept, regionale Produkte aus dem ganzen Landkreis zu beziehen. „Wir setzen schon immer auf Regionalität. Das ist unser Weg“, erklärt Roland Vogel. Da gibt es beispielsweise Eier aus Horgau, Kartoffeln aus Willishausen, Früchte aus Ustersbach sowie Getränke aus umliegenden Brauereien. Die Backwaren kommen noch aus zwei echten Bäcker-Handwerksbetrieben. Durch jahrelange Zusammenarbeit habe sich ein guter Draht zu den Lieferanten entwickelt und die regionalen Produkte seien bei der Kundschaft sehr beliebt, so die Erfahrung des Kaufmanns. Der Wagner-Markt kann auch deswegen auf viele Stammkundinnen und -kunden zählen. Beliebt ist das Geschäft außerdem für seine liebevoll zusammengestellten Geschenkkörbe. „Die bestücken wir ganz nach individuellen Wünschen“, erklärt Roland Vogel.

Das Team des Wagner-Markts in Deubach freut sich über das 70-jährige Bestehen und die dazu stattfindenden Aktionen. Foto: Brigitte Fregin

Bekannt ist der Wagner-Markt für sein umfassendes Weinangebot, das der Geschäftsmann weiter ausgebaut hat und für das er sich mit regelmäßigen Schulungen fit macht, um auch Weinkennern ein kundiger Berater zu sein. Dabei arbeitet er direkt mit den Winzerinnen und Winzern zusammen wie dem Weinkontor Edenkoben in der Pfalz, Wasenweiler (Kaiserstuhl) oder Alde Gott in Sasbachwalden in Baden. Der Wagner-Markt wurde ausgezeichnet als „Weinfachhandel in Kooperation mit deutschen Winzern“. „Die Kundschaft, auch von weiter her, schätzt unser bestens sortiertes Angebot und Wissen, wenn es um gute Weine geht“, sagt Roland Vogel.

Auch die örtlichen Vereine sind seiner Unterstützung immer sicher. Sei es als Lieferant für ihre Feste oder als Mitwirkender bei ihren Aktionen. Kein Wunder also, dass sich der Wagner-Markt großer Beliebtheit erfreut und eine echte Institution in der Region ist.

Besonders gut aufgestellt ist der Wagner-Markt im Bereich Wein. Das wird von der Kundschaft aus der näheren und weiteren Umgebung geschätzt. Foto: Brigitte Fregin

Jubilums-Aktionen zum 70 Geburtstag des Wagner-Marktes in Deubach

„70 Jahre Wagner-Markt“ – wenn das kein Grund zum Feiern ist. Und so haben sich Ladeninhaber Roland Vogel und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ganze Menge einfallen lassen. Den ganzen Dezember über sind nun verschiedenste Aktionen geboten:

So kann man am 1. und 2. Dezember an einem Glücksrad drehen und nette Überraschungen gewinnen.



Traditionell macht auch der Nikolaus beim Wagner-Markt Station. Heuer am 5. Dezember um 17 Uhr. Dazu spielen die Dullbachtaler Musikanten und es werden Glühwein sowie Punsch ausgeschenkt. „Wie seit 20 Jahren geht der Erlös daraus an die Stiftung der Abtei Oberschönenfeld , die damit Kinder in Brasilien unterstützt beim Projekt Campo Grande “, erläutert Roland Vogel .



Am 9. Dezember gibt es eine Verkostung der Ölmühle Hartmann aus Biburg.



. Zu einem Auftritt mit Fanfarenzug kommt am 10. Dezember um 14.30 Uhr das amtierende Prinzenpaar des Carneval Clubs Deubachia (CCD) zum Wagner-Markt.



An den Samstagen 10. und 17. Dezember hat der Markt bis 16 Uhr geöffnet.



Vom 12. bis zum 17. Dezember gibt es von der Brauerei Schimpfle aus Gessertshausen ein Gewinnspiel. Die Ziehung ist am 17. Dezember um 14 Uhr. bif

Öffnungszeiten beim Wagner-Markt in Deubach

Montag bis Donnerstag

von 7.30 bis 18.30 Uhr



von 7.30 bis 18.30 Uhr Freitag von 7.30 bis 19 Uhr und

Samstag von 7.30 bis 13 Uhr

Online unter wagner-markt.de