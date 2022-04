Die Tafeldecker sorgen mit Leidenschaft für Genussreiches

Kulinarische Genüsse in entspannter Atmosphäre genießen: Dass man das kann, dafür sorgen „Die Tafeldecker“. Hier erfahren Sie, was sie alles zu bieten haben.

„Die Tafeldecker“ stammen aus Neusäß und sind seit Jahren Mitglied in der Aktionsgemeinschaft. Bekannt und beliebt sind sie allem voran für ihre bayerisch- schwäbischen Tapas. In mittlerweile drei Restaurants mit Biergärten sorgen Inhaber Toni Ludwig und sein Team dafür, dass die Gäste, Kundinnen und Kunden genussvolle Momente erleben. Außerdem mit einem Catering-Service, der in weitem Raum um Augsburg für bis zu 500 Personen liefert, einem Food-Truck für Events bis 100 Gäste und einem Webshop.

Gourmet-Kochkurse in Augsburg

Zudem bieten sie auch Gourmet-Kochkurse in Zusammenarbeit mit dem Küchenstudio Carola Graul an, denn „mit dem größten Vergnügen geben wir unsere Kompetenz und Erfahrung weiter“ ist auf der Homepage des Unternehmens zu lesen. „Besuchen Sie einen unserer Kochkurse und lassen Sie sich in die Geheimnisse der Feinschmeckerküche einweihen.“

Die Tafeldecker haben drei Lokale in Augsburg, Stadtbergen und Burgwalden

Im Jahr 2016 eröffneten „Die Tafeldecker“ in der Fuggerei – der ältesten Sozialsiedlung der Welt – ihr erstes Lokal mit einzigartigem historischen Flair. Hier gibt es eine Schautheke mit bis zu 35 Gerichten und Platz für rund 110 Gäste. Seit 2019 haben sie das stilvolle Restaurant am Hopfengarten beim Bürgersaal in Stadtbergen übernommen. „Dort haben wir etwa 80 Plätze und verwöhnen Sie mit klassischen Köstlichkeiten sowie einer kleinen Auswahl an bayerisch-schwäbischen Tapas, bei schönem Wetter gerne auch auf der gemütlichen Terrasse“, erklärt Ludwig. Jeden Sonntag gibt es hier ab 10 Uhr einen leckeren Brunch.

Neu: Die Tafeldecker in Burgwalden

Seit Kurzem führen „Die Tafeldecker“ auch die Gastronomie im Golfclub Augsburg in Burgwalden. „Hier sind alle Gäste willkommen auch Nichtclubmitglieder!“, betont der leidenschaftliche Spitzenkoch. Das geräumige Lokal bietet auch den idealen Rahmen für gesellschaftliche Anlässe, etwa Geburtstage, Hochzeiten und Jubiläen. Die gemütliche Terrasse ist an einem schönen sonnigen Tag ideal für Genuss vor oder nach einem Spaziergang oder einem Golftag.

„Überall stehen wir im Ambiente und Essen für moderne kreative bayerische Küche, in Form von bayerisch-schwäbischen Tapas und auch Klassikern, die wir neu interpretieren“, erklärt Ludwig.

Mehr Infos im Internet: dietafeldecker.de