Orthopädie-Schuhtechnik Müller: Die Profis für den Fuß

Probleme mit Beinen und Füßen? Dann ist man bei Orthopädie-Schuhtechnik Müller in Gersthofen richtig. Hier gibt es Einlagen, Kompressionsartikel, Bandagen u.a.

Sozusagen das Fundament unseres Körpers bilden die Beine und Füße. „Wenn man dort Probleme, etwa Fehlstellungen wie Knick- oder Senkfüße hat, bringt das den gesamten Bewegungsapparat durcheinander“, weiß Stefan Müller, Inhaber von Orthopädie-Schuhtechnik Müller.

Dienstleistungen und Produkte fürs beweglich bleiben

In der Filiale in der Donauwörther Straße 11a in Gersthofen helfen er und sein Team auf einfache und wirkungsvolle Art mit verschiedenen Dienstleistungen und Produkten weiter, dass man beweglich bleibt und gerne geht – denn das bringt Lebensfreude, Vitalität und stärkt den Kreislauf.

Orthopädie-Schuhtechnik Müller ist ein familiengeführter Meisterbetrieb

Ganz gleich ob es um orthopädische Maßschuhe oder Orthesen geht, um Diabetesversorgung, Einlagen oder Kompressionsstrümpfe bei Lymphödemen, in dem familiengeführten Meisterbetrieb ist man richtig. Ein ganz besonderes Angebot des Hauses ist die Kompressionsversorgung in 3D-Technik für Rundstrick- und Flachstrickwaren.

Orthopädie-Schuhtechnik Müller fertigt spezielle Einlagen

Bekannt ist Müller für die aus Meisterhand gefertigten Einlagen aus dem eigenen Betrieb. So zeichnet sich beispielsweise die Einlage „Avelia“ der Firma durch ausgezeichneten Halt und optimale Passform aus. Sie stützt den Fuß und wirkt zugleich dämpfend beim Gehen. „Außerdem kann ,Avelia‘ helfen, Fehlstellungen zu korrigieren, das Wohlbefinden zu steigern und Schmerzen zu reduzieren“, erklärt Müller.

Wann wurde Orthopädie-Schuhtechnik Müller gegründet?

Vor über 17 Jahren gründete er den Familienbetrieb in Aichach, seit 2010 besteht die Gersthofer Zweigstelle. Das kompetente Team berät umfassend und nimmt sich viel Zeit für Anpassungen und Vermessungen. Durch Weiterbildungen sowie einen engen Austausch mit Lieferanten und Ärzten bleiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer auf dem Laufenden.

Orthopädie-Schuhtechnik Müller hat eine hauseigene Werkstatt

Zwar wird in der hauseigenen Werkstatt traditionsreiches Handwerk ausgeführt, doch dieses geht Hand in Hand mit hochmoderner Technik: Sowohl 2D- als auch 3D-Vermessungstechniken scannen Beine und Füße der Kundinnen und Kunden mit absoluter Präzision. Anschließend können die Profis eine ideal angepasste Sonderanfertigung herstellen, etwa Kompressionsstrümpfe oder Einlagen. Neben korrigierenden Produkten gibt es auch solche, die einfach ein bequemeres Gehen ermöglichen, wie Schuhe für Damen und Herren.

