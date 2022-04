Stefan Herdelt bietet alles fürs Outdoor-Paradies

Super Angebote fürs Garten, Balkon und Terrasse gibt es bei der Stefan Herdelt GmbH in Gersthofen. Schausonntage, Grillvorführungen und anderes sind geboten.

Die Tage werden länger, die Sonne scheint und draußen blüht und grünt es. Da verlegt man gerne sein Leben ins Freie auf die Terrasse oder den Balkon. Und alles, was man an Möbeln und Ausstattung dafür braucht, bekommt man in großer Auswahl bei der Stefan Herdelt GmbH in der Röntgenstraße 36 in Gersthofen.

Schausonntage und Grillvorführungen bei Herdelt

An manchen Samstagen und Sonntagen (Schautag) ist dort Besonderes geboten. So auch am Samstag, 23., und Sonntag, 24. April. Jeweils von 10 bis 18 Uhr gibt es dann verschiedene Grillvorführungen. Doch nicht nur das: Die Besucherinnen und Besucher erwarten zahlreiche attraktive Angebote aus allen Sortimentsbereichen.

Stefan Herdelt bietet Süddeutschlands größte Auswahl an Strandkörben

Und derer gibt es viele. Bekannt ist Herdelt für Süddeutschlands größte Auswahl an Strandkörben. „Sie sind sehr begehrt, aber wir haben unser Lager mit verschiedensten Modellen für Sie gefüllt, sodass Sie keine langen Lieferzeiten, wie sonst derzeit üblich, befürchten müssen“, versichert der Geschäftsinhaber.

Stefan Herdelt zeigt über 100 Garnituren an Gartenmöbeln

Stark ist das Angebot an Gartenmöbeln – über 100 Garnituren sind ausgestellt. Dabei liegen Schwarz- und Grautöne im Trend auch bei den Bezügen der Polster. „Dadurch wirken die Möbel sehr edel“, findet Herdelt. Sonnenschirme, Stauraumlösungen, Pflegemittel sowie Zubehör ergänzen das Sortiment.

Stefan Herdelt: "Grills und Pizzaöfen boomen!"

Die Hochsaison am Grill steht vor der Tür. Kaum ein Rost bleibt unbelegt. Grillgeräte bekannter Marken bekommt man in verschiedensten Preisklassen. Vergrößert ist in diesem Bereich die Auswahl an Pizzaöfen. „Die boomen!“, weiß Herdelt. „Sie haben den großen Vorteil, dass sie innerhalb von 20 Minuten auf 500 Grad aufheizen, während das bei einem gemauerten Ofen zwei bis drei Stunden dauert“, erklärt der Fachmann. „Wir führen auch einfache Modelle schon ab 300 Euro.“

Geschultes Team bei Stefan Herdelt berät zu Outdoorküchen

Wenn es um Outdoorküchen geht, ist man bei Herdelt ebenfalls richtig. „Wir stellen sie Ihnen individuell zusammen und unsere geschulten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beraten Sie dazu gerne“.

Grill-Gewürze, Zubehör und mehr gibt es bei Stefan Herdelt

Doch wenn es ums Grillen und draußen Kochen geht, bietet Herdelt nicht nur die passenden Geräte und das Zubehör. Es gibt hier ebenso Grillgewürze und -Saucen, eine kleine Auswahl an Weinen, Messer und vieles mehr für die gelungene Grillparty. „Außerdem bauen wir unser Portfolio an interessanten Grillseminaren aus!“, sagt Herdelt. So kann der Sommer draußen genussreich werden.

Mehr Infos im Internet: www.strandkorb-garten.de