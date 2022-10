Tage der offenen Tür bei Femisport in Neusäß

Der Neusässer Sportclub Femisport ist eine bekannte Adresse in dem Ort. Jetzt ist Wiedereröffnung unter neuer Leitung.

Teil des bisherigen Konzepts von Femisport, das auch der neue Inhaber Werner Thron fortführt, ist das Zirkeltraining, bei dem alle Muskelgruppen von oben bis unten innerhalb einer halben Stunde trainiert werden.

Wer etwas Abwechslung braucht, danach noch eine Einheit anhängen oder frei trainieren möchte, kann in dem Neusässer Sportclub auf eine Vielzahl an Kleingeräten zugreifen. Gewichtsbälle, Hanteln, Bänder, Slider, Wackelkissen, Schlingentrainer ... – Femisport hat all das und vieles mehr im Angebot.

Schauen in genießen bei Femisport

Wer neugierig ist und unverbindlich im Femisport vorbeischauen möchte, kann die Tage der offenen Tür am 15. und 16. Oktober nutzen. Bei einer Führung, Sektempfang und Fingerfood können Interessierte Studio und Team kennenlernen. Am Sonntag locken außerdem ein Spanferkel und eine Lostrommel sowie für die Kleinen Kinderschminken. Der Erlös kommt dem Bunten Kreis zugute. bim