Der fünfte Tag der Ausbildung im Landkreis Augsburg

Das Entwicklungsforum lädt am Buß- und Bettag, also am 22. November 2023, dazu ein, drei Betriebe im Raum Holzwinkel, Altenmünster und Zusmarshausen zu besichtigen.

Der Tag der Ausbildung ist ein bewährtes Angebot der Berufsorientierung in der Wirtschaftsregion Holzwinkel, Altenmünster und Zusmarshausen. Das Projekt ermöglicht Einblicke in verschiedenste regionale Ausbildungsbetriebe. Am 22. November 2023 findet der Aktionstag wieder statt. Die Jugendlichen haben so am schulfreien Buß- und Bettag die Möglichkeit, Ausbildungsbetriebe in der Region kennenzulernen. Sie erhalten Einblicke in die Ausbildungsberufe sowie die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln.

Ausbildung im Landkreis Augsburg gesucht?

Die Schülerinnen und Schüler erwartet dazu beim Tag der Ausbildung ein umfangreiches Angebot. Es nehmen 37 Betriebe mit über 42 Ausbildungsberufen teil. Neu dabei sind 2023 vier Einrichtungen:

Polizeiinspektion Zusmarshausen

baas Immobilien GmbH & Co. KG

Erwin Kastner GmbH

Haslinger & Neumair GmbH & Co. KG

Landrat Martin Sailer ist Schirmherr beim Tag der Ausbildung im Raum Holzwinkel, Altenmünster und Zusmarshausen. Foto: oH

Als Schirmherr bin ich stolz, dass das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster e.V. die einzigartige Chance bietet, in die Welt der Ausbildungsberufe vor Ort einzutauchen. Schirmherr und Landrat Martin Sailer

Interessierte können am 22. November 2023 in der Region Holzwinkel, Altenmünster und Zusmarshausen aus 24 Touren eine für sie passende auswählen, mit einer kleinen Gruppe drei Unternehmen besichtigen und vielleicht ihren zukünftigen Ausbildungsbetrieb kennenlernen. Zur Auswahl stehen folgende Touren:

Verwaltung, Büro & Steuerwesen Verwaltung, Bank & Steuerwesen Kaufmännisches, Hotellerie & Pflege Kindergarten, Pflege & Medizin Kaufmännisches & Hotellerie Büro, Gastronomie & Einzelhandel Einzelhandel, Pflege & Gastronomie Kaufmännisches & Steuern Hotellerie, Einzelhandel & Kaufmännisches Kaufmännisches Kaufmännisches & Planung Kaufmännisches, Einzelhandel & Hotellerie Kaufmännisches, Mechatronik & Holz Einzelhandel, Polizei & Industrie Holz, Mechanik & Elektronik Logistik , Mechanik, Elektronik & Büro Logistik , Elektronik & Büro Alles rund ums Holz Holz, Mechanik & Elektronik Elektronik , Mechanik & Farbe Holz, Mechanik & Maschinen Bauplanung & Holz Autos & Maschinen Alles rund ums Auto

Anmeldung zum Tag der Ausbildung 2023

Wer in der 6. bis 12. Klasse ist und am Tag der Ausbildung teilnehmen möchte, findet Informationen zu den Touren, die beteiligten Unternehmen, die Shuttle-Busse und einen Link zur Anmeldung online oder auf Instagram. Anmeldeschluss ist der 10. November 2023!

Ein Projekt des Entwicklungsforums Holzwinkel und Altenmünster e.V.

Der Tag der Ausbildung wird von der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH A3, der Handwerkskammer Schwaben sowie den regionalen Gewerbeverbänden Aktionsgemeinschaft Attraktives Welden e.V., Gewerbeverband Altenmünster und Gewerbeverband Zusmarshausen unterstützt.

Im Oktober 2022 hat das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster e.V. sogar den Bayerischen Staatspreis erhalten.