Maibaumfest in Neusäß

14:30 Uhr

Am 30.4. laden Neusässer Vereine zum Maibaumfest ein

Und hau ruck! Jugendliche aus den Neusässer Vereinen packen beim Aufstellen des Maibaumes kräftig mit an.

Es wird wieder gefeiert in Neusäß: Am 30. April findet wieder das traditionelle Maibaumfest statt. Hier erfahren Sie mehr, was dort alles geboten ist.

Von Brigitte Fregin