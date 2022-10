Einzelhandel in Neusäß sehr gut

In der Stadt Neusäß, lebt es sich im Allgemeinen sehr gut – das ergab die Online-Umfrage Heimat-Check der Augsburger Allgemeinen.

An der Umfrage haben insgesamt 392 Neusässerinnen und Neusässer teilgenommen. Beim Heimat-Check vergaben die Teilnehmenden in verschiedenen Bereichen Punkte von null (ganz schlecht) bis zehn als positivste Bewertung. Die Ergebnisse zeigen: Neusäß schneidet sehr gut ab.

Insbesondere die Kategorien Lebensqualität, Sicherheit, Sauberkeit und das Vereinsleben bekamen sehr gute Bewertungen zwischen 7,1 und 8,5. Doch am allerbesten wurde mit einer Wertung von 8,7 der Bereich Einzelhandel bewertet. So punkten bei den Bürgerinnen und Bürgern, die vielen Einkaufsmöglichkeiten, die der Ort bietet.

Gesundheitsstadt Neusäß

Ebenfalls gute Noten bekam die ärztliche Versorgung (7,9). Die Dichte an Allgemein- sowie Fachärzten ist bekanntermaßen in Neusäß besonders hoch. Hierbei profitiert die Stadt von der Nähe zur Uniklinik, die die Kommunalpolitik sogar gerne dazu nutzen will, das Profil der Stadt als Gesundheitsstandort zu schärfen.

Auch außerordentlich sicher fühlen sich die Einwohner von Neusäß (8,5). Kein Wunder, bescheinigt doch die Kriminalitätsstatistik der Polizei Neusäß einen Spitzenplatz in puncto Sicherheit. Außerdem bewerten die Bürgerinnen und Bürger die Sauberkeit ebenfalls als sehr gut (7,9).

Angebot für junge Menschen in Neusäß

Einen mittleren Rang (6,0) belegt das Angebot für Kinder und Jugendliche. Da überwiegend Leserinnen und Leser ab 46 Jahre an der Umfrage teilgenommen haben, bewerten sie anscheinend die Jugendarbeit in Neusäß schlechter als die Jugendlichen selbst. „Ich finde, Neusäß tut sehr viel für Kinder und Jugendliche“, sagt Nils Härle, Vorsitzender des Jugendbeirats. Der 24-Jährige kann sich über mangelnde Unterstützung für Jugendprojekte nicht beklagen.

Das Stereoton habe sich als zentrale Anlaufstelle etabliert, und die Veranstaltungen seien immer sehr gut besucht. Härle wisse aus Treffen mit Jugendbeiräten aus anderen bayerischen Städten, wie groß die Unterstützung für die Jugendlichen in Neusäß ist. dav/bim