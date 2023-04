Am Sonntag, 23. April, wird Dillingen wieder zum Besuchermagneten. Der Marksonntag lädt ein zum Schlemmen, Bummeln und zur Schnäppchenjagd

„ Dillingen zieht an“, lautet das Motto der Wirtschaftsvereinigung Dillingen. Auch am Georgimarkt trifft dies zu, wenn wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern durch die Dillinger Innenstadt schlendern werden.

Ob angelockt vom Duft frisch gebrannter Mandeln, der Lust nach dem ersten Eis nach der viel zu langen Winterpause oder der Neugier nach dem Angebot der Fieranten – hier kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.

Fieranten freuen sich

Ein Stadtbummel lohnt sich aber auch, um in den Fachgeschäften nach den neuesten Trends, attraktiven Schnäppchen und weiteren Aktionen Ausschau zu halten. Schließlich laden die ersten Sonnenstrahlen bereits zu einem Wechsel im Kleiderschrank bei Herren und Damen ein.

Auch wer das passende Schuhwerk oder ein neues Sport-Outfit sucht wird in Dillingen sicherlich fündig, gibt es doch eine reichliche Auswahl an Markenschuhen und Sportbekleidung in allen Größen, Farben und Formen.

Einzelhändler beraten

Und weil man Sonntags einfach mehr Zeit hat als sonst, kann man sich auch mal beim Optiker länger beraten lassen.

Aber nicht nur in der Innenstadt ist was geboten. Zum Teil präsentieren auch die Dillinger Autohäuser ihre aktuellen Neu- und Gebrauchtwagen. Und da der Frühling die perfekte Pflanzzeit ist, bieten auch die Gärtnereien einige Highlights.

So oder so – für jeden Geschmack ist etwas dabei, wenn der Georgi-Markt in Dillingen mal wieder anzieht.

Wichtiges auf einen Blick: