Weihnachtseinkauf und Christkindlmarkt in Höchstädt

Die letzten beiden Jahre haben die Höchstädter den Duft nach Punsch und Lebkuchen sehnlichst vermisst. Nun findet der Christkindlmarkt 2022 wieder statt.

Die Organisatoren der Wirtschaftsvereinigung hatten aufgrund der Baustelle bei der Kirche und der Anzahl der Stände in diesem Jahr die Aufgabe einen Ersatzstandort für den Marktplatz zu finden. Dieser ist nun auf dem Kirchgassenparkplatz am Spitalforum in der Friedrich-von-Teck-Straße. Die WV hat sich für den Christkindlmarkt ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt einfallen lassen.

Weihnachtseinkauf in Höchstädt

Die Höchstädter Firmen bieten zudem eine zahlreiche Auswahl an Weihnachtsgeschenken. Von Taschen über Schuhe bis hin zu kulinarischen Geschenkkörben – in Höchstädt wird man fündig.

Wer auf dem Christkindlmarkt unterwegs ist, kann auch in der Schlosskapelle vorbeischauen. Dort findet eine Krippenausstellung statt. Der Historische Verein hat dazu ein Rahmenprogramm aufgestellt. Neben dem regulären Besuch sind Sonderführungen für Gruppen oder Schulklassen nach Vereinbarung möglich.

Krippenausstellung

Wo: Schlosskapelle im Schloss Höchstädt

Wann: Samstag, 3. Dezember bis Sonntag, 18. Dezember, jedes Adventswochenende von 15 bis 19 Uhr

Eintritt: frei



Weihnachtsprogramm in Höchstädt

Sa., 3./ So., 4. Dezember 2022:

16 Uhr Nikolaus, 20 Uhr Nachtwächter



16 Uhr Nikolaus, 20 Uhr Sa., 10. Dezember:

Kinderchor „Die Regenbogenkinder“, anschließend Geschichten und Lieder aus alter Zeit



Kinderchor „Die Regenbogenkinder“, anschließend Geschichten und Lieder aus alter Zeit So., 11. Dezember:

16 Uhr Laternenumzug ums Schloss mit den Stadttrommlern



16 Uhr Laternenumzug ums Schloss mit den Stadttrommlern Sa., 17./So., 18. Dezember:

16 Uhr Warten auf das Christkind

Verkauf von handgefertigtem Weihnachtsschmuck zu Gunsten der Restaurierung der Stadtpfarrkirche

Rahmenprogramm beim Christkindlmarkt