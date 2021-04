Allergien, Mücken & Co. – die Plagegeister des Sommers

Allergiker haben es nicht leicht. Pünktlich im Frühjahr setzt der Pollenflug ein, kurz danach sind auch schon die Insekten unterwegs, deren Stiche teils schmerzhafte Reaktionen auslösen. Was hilft wirklich bei Heuschnupfen, Mückenstich & Co?

Bäume treiben aus und zaubern ein zartes Grün in die vom Winter kahlen Äste, Vögel geben sich zwitschernd Mühe, einen Partner zu finden, manche sitzen gar schon auf ihren Eiern, Blumen sprenkeln die Wiese in lang vermissten Farben – es ist unleugbar: Der Frühling steht vor der Tür. Das sorgt für gute Laune und Frühlingsgefühle – doch nicht bei allen. Heuschnupfen mit verstopfter Nase und verquollenen Augen verhindert die Freude an der wiedererwachenden Natur. Schuld ist der Pollenflug, der ebenfalls pünktlich im Frühjahr einsetzt.

Abhilfe schaffen da bestimmte Arzneimittel wie sie auch die easy Apotheke in Donauwörth im Sortiment hat. „Pünktlich zum Frühlingsbeginn stocken wir unser Angebot an Antihistaminika auf“, erklärt Apotheker Timm Stammer. „Die gibt es als Tabletten, Augentropfen oder Nasenspray und helfen wirklich gut bei Beschwerden wegen Pollenflug.“ Heuschnupfenpatienten können sich telefonisch oder persönlich beraten lassen, die Apotheke in der Donaumeile hat regulär geöffnet.

Drei Tipps für weniger Pollen im Schlafzimmer

Damit die Heuschnupfen-Symptome gar nicht erst so stark werden, hält Apotheker Stammer noch einige Tipps parat:

Pollen lagern sich gern in der Kleidung ab. Wer sich im Schlafzimmer umzieht und getragene Kleidung dort liegen lässt, riskiert, dass sich die Symptome in der Nacht verstärken.

Frisch gewaschene Kleidung trocknet man besser in der Wohnung. Auch darin lagern sich sonst gerne herumfliegende Pollen ab.

Auch in Haaren setzen sich Pollen fest. Also besser abends duschen und Haare waschen, das minimiert die Pollenkonzentration.

Abends duschen ist auch ein heißer Tipp, um nächtlichen Mückenstichen vorzubeugen. Denn die lästigen Viecher sind – nicht nur für Allergiker – die nächste Qual, die der Frühling, spätestens aber der Sommer, mit sich bringt. Der Grund, warum man sich besser vor dem Schlafengehen von den körpereigenen Gerüchen befreit, ist Folgender: Anders als vermutet, ist es nicht „süßes Blut“, das die Blutsauger anlockt, sondern der Geruch nach Ammonium und Buttersäure. Der entsteht, wenn sich Schweiß auf der Haut zersetzt. Aber auch Schweiß selbst oder ausgeatmetes Kohlendioxid sind Faktoren, welche die stechenden Plagegeister anziehen.

Tipps, wie man Mückenstiche vermeiden kann

Abends duschen – und was hilft sonst noch gegen Mücken? Auch hier hat Timm Stammer Antworten:

Fliegengitter am Fenster oder Moskitonetze über dem Bett sind unüberwindbare Barrieren.

Helle Kleidung wirkt weniger anziehend als dunkle. Sie sollte nicht zu eng sitzen und aus festen Stoffen sein.

Die Nähe zu Flüssen und Seen meiden. Hier tummeln sich besonders viele Mücken .

. Ablenkungsversuch starten. Getragene Socken oder Kleidung im Schlafzimmer aufbewahren – die Mücken fühlen sich vom Geruch angezogen.

fühlen sich vom Geruch angezogen. Mückenstecker verströmen ein Gift, das für die Mücken tödlich ist, für den Menschen aber unschädlich. Wer lieber ohne Chemie arbeiten möchte, verwendet Mückenstecker, die mit Ultraschall-Technik arbeiten.

tödlich ist, für den Menschen aber unschädlich. Wer lieber ohne Chemie arbeiten möchte, verwendet Mückenstecker, die mit Ultraschall-Technik arbeiten. Sprays und Repellents verwenden. Diese können aber der Umwelt schaden. Deswegen lässt man sich in seiner Apotheke zur korrekten Anwendung beraten. Vorsicht bei pflanzlichen Mitteln – die können Allergien auslösen.

Mückenstich – und dann? Was gegen den Juckreiz hilft

Und ist es dann doch passiert? Die fiese Mücke hat zugestochen, die Einstichstelle juckt, ist rot und geschwollen – was dann? Timm Stammer hat in seiner easy Apotheke auch dafür die Lösung: „Wir haben ein großes Sortiment und für jeden – vom Kind bis zum Erwachsenen – gute Produkte, die gegen Juckreiz oder allergische Symptome helfen.“ Dazu gehören:

Kühlende Gels lindern den Schmerz und den Juckreiz .

. Hitzestifte töten die Eiweiße ab, die zum Juckreiz führen können.

führen können. Tropfen und Dragees helfen von innen.

Pflaster mit beruhigenden Wirkstoffen dämpfen den Schmerz und den Juckreiz .

Helfen Hausmittel gegen Insektenstiche?

„Selbstverständlich gibt es auch ein paar Hausmittel, die helfen können“, verrät Timm Stammer. „Spitzwegerich, Schafgarbe oder auch Ingwer und Essig können kurzzeitig helfen, dass der Mückenstich nicht so juckt. Bei Wespenstichen hat sich auch bewährt, eine halbe Zwiebel auf den Einstich zu legen.“ Doch muss man bei der Anwendung persönliche Allergien oder Unverträglichkeiten berücksichtigen.

Frühjahr und Sommer sind jedoch nicht nur die Zeit der Allergien und Mücken, auch andere Insekten haben dann ihren Höhenflug und können lästig werden: Zecken, Läuse, Milben, Fliegen oder Wespen sind dann unterwegs und können das Leben schwer machen. „In den meisten Fällen ist vorbeugen besser als nachsorgen“, meint Timm Stammer. „Vor Zecken etwa schützt ebenfalls helle, lange Kleidung. Abends kontrolliert man am besten den ganzen Körper, damit sich die Blutsauger gar nicht erst festsetzen können. Außerdem helfen Abwehrsprays – die gibt es für Zecken, Milben und Läuse.“

Mittel für den Notfall aus der easy Apotheke Donauwörth

Ist der Schaden erst passiert, gibt es in der easy Apotheke in der Donaumeile Donauwörth auch dafür das Passende: „Wir haben Zeckenpinzetten, -zangen, Läuseshampoo, Nissenkamm – eben alles, was man für den akuten Befall brauchen kann“, verspricht Timm Stammer. Er empfiehlt, sich schon jetzt für die kommende Saison einzudecken. „Wir stellen gerne ein persönliches Notfallpaket unter Berücksichtigung aller Allergien oder Unverträglichkeiten zusammen“, sagt der Donauwörther Apotheker. „Kommen Sie persönlich vorbei, rufen Sie uns an oder informieren Sie sich vorab auf unserer Website: www.donauwoerth.easy-apotheken.de“.