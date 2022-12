Monheim bietet ein weihnachtliches Einkaufserlebnis

Entspanntes Einkaufen in Monheim. Die örtlichen Fachgeschäfte sind für den Weihnachtsbummel gut vorbereitet. Auswahl, Qualität und Beratung passen.

Mit großen Schritten rückt das Weihnachtsfest näher, die Innenstädte sind festlich beleuchtet, der Duft von heißem Punsch, Lebkuchen und auch herzhaften Leckereien streichelt die Nasen der Marktbesucher, liebevoll dekorierte Schaufenster laden zum Verweilen ein. Genau jetzt ist auch die Zeit, um an Geschenke für die Liebsten zu denken. Die Drei-Stämme-Stadt ist dafür bestens gerüstet – Monheim kombiniert die stimmungsvolle Atmosphäre der Innenstadt mit einem zauberhaften Einkaufserlebnis. Neben einer riesigen Auswahl in den Fachgeschäften, wird Qualität und kompetente Beratung groß geschrieben, denn ausgezeichneter Service steht hier an erster Stelle.

Tolle Preise zu gewinnen

Die Stadt Monheim veranstaltet zusammen mit der ProGeMo auch dieses Jahr wieder einen Adventskalender – bereits zum zwölften Mal. Alle Adventsfenster werden von Monheimer Vereinen, Gruppierungen und Institutionen weihnachtlich geschmückt und laden zu einem gemütlichen Advent-Spaziergang durch die Monheimer Innenstadt ein. Wie in den letzten Jahren, beteiligt sich auch heuer die ProGeMo (Vereinigung für Gewerbe und Handel in Monheim) wieder mit ihrer Losaktion. Die ProGeMo-Mitglieder möchten sich mit dem Monheimer Weihnachtlos bei allen Kunden für die Treue bedanken. Und so funktioniert die Weihnachtslos-Aktion:

• Seit 26. November erhält man bei jedem Einkauf in einem teilnehmenden Monheimer Geschäft ein oder mehrere Weihnachtslose.

• Ein Teil der Monheimer Adventskalender-Fenster ist wieder mit Buchstaben bestückt, aus denen sich dann das Lösungswort für das Monheimer Weihnachtslos ergibt.

• Die ausgefüllten Weihnachtlose können am Monheimer Weihnachtsmarkt in die Losbox vor der Bühne eingeworfen werden.

• Am letzten Tag des diesjährigen Weihnachtsmarktes – Samstag, 17. Dezember – werden ab circa 15.45 Uhr aus allen eingegangenen Losen die Gewinner gezogen. Attraktive Preise warten auf alle glücklichen Gewinner, die persönlich bei der Verlosung anwesend sind.

Weihnachtsmarkt

Vom 15. bis 17. Dezember veranstalten die Stadt Monheim und die Gewerbegemeinschaft ProGeMo wieder einen Weihnachtsmarkt vor der malerischen Kulisse in Monheims historischer Altstadt. (pm)