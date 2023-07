Vor der Urlaubsfahrt zum Auto-Check

In den Urlaub mit dem eigenen Auto? Dann sollte davor ein Checktermin in der Werkstatt vereinbart werden, hier wird der Wagen auf Herz und Nieren geprüft.

Nichts ist ärgerlicher als eine Panne mit dem Fahrzeug auf dem Weg in den Urlaub, wenn alle schon aufs Fahren und Urlaub eingestellt sind und man schnell ans Ziel kommen möchte.

In der Werkstatt lässt man am besten einen Kundendienst durchführen, der die wichtigsten „Baustellen“ am Wagen unter die Lupe nimmt.

Das wird beim Check geprüft

Dazu zählen die Wartung der Bremsen, Überprüfung des Motors, samt aller wichtigen Komponenten wie Zahnriemen, Zündkerzen, Lichtmaschine sowie die Kontrolle der Reifen, Lenkung, des Getriebes und der Elektrik – und am besten auch der Klimaanlage, die mit frischen Kühlmittel aufgefüllt wird. So durchgecheckt, kann man beruhigt starten.