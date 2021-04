Das kleine Vitamin-ABC

Schon jedes Kind weiß: Vitamine sind superwichtig für eine gesunde Ernährung. Was Sie beachten müssen, damit die Stoffe möglichst lange erhalten bleiben.

Vitamine übernehmen vielfältige Funktionen, die dazu beitragen, dass wir uns wohlfühlen, unser Immunsystem in Schwung kommt und wir den Alltag fit bewältigen können. Aber bis sie über Obst und Gemüse in unserem Organismus ankommen, dauert es manchmal so lange, dass sie kaum noch vorhanden sind. Bei Kauf und Verarbeitung kann man jedoch dafür sorgen, dass möglichst viele gesunde Stoffe im Essen bleiben.

Zuerst ist entscheidend, woher die Zutaten stammen. Die Lebensmittel, die den kürzesten Weg zurückgelegt haben, bis sie bei uns auf dem Teller landen, enthalten am meisten Vitalstoffe. Daher ist es ratsam, Milch, Eier, Kartoffeln, Salat, Obst und Co. direkt beim Erzeuger einzukaufen. Diese Produkte enthalten auch keine unerwünschten Zusatzstoffe, etwa zur Konservierung. Wer die Waren aus dem Supermarkt bezieht, sollte zumindest darauf achten, dass sie aus heimischem Anbau stammen. Obst und Gemüse, das gerade bei uns Saison hat, ist stets eine gute Wahl.

Gemüse so kurz wie möglich kochen

Bei der Zubereitung ist dann schon beim Waschen zu beachten: je kürzer, desto besser. Das gilt auch beim Kochen von Gemüse. Je länger es im Wasser gart, desto mehr Vitamine gehen verloren. Empfehlenswert ist das Dünsten: Hier kommt wenig Flüssigkeit zum Einsatz, etwas Fett ist ratsam, damit die fettlöslichen Vitamine auch vom Körper aufgenommen werden können. Beim Garen über Dampf kommt das Gemüse erst gar nicht mit dem Wasser in Berührung, weshalb diese Methode besonders vitaminschonend ist.

Regional und saisonal eingekauft sowie frisch und schonend zubereitet überleben Vitamine in Obst und Gemüse also recht gut. Auf der sicheren Seite ist man natürlich, wenn man die Lebensmittel aus der Natur unverarbeitet genießt.

Mit diesen Tipps bleiben möglichst viele Vitamine im Essen: