Sport und Sommerhitze - das geht!

Endlich ist der Sommer auch bei uns angekommen. Höchste Zeit, sich der eigenen Figur zu widmen. Warum Fitnessstudios auch bei Hitze eine gute Idee sind.

Lange haben wir ihn uns herbeigesehnt, den Sommer, gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit. Jetzt verwöhnt er uns endlich mit reichlich Sonne und badetauglichen Temperaturen. Und wie sieht es mit der Bikini- und Badehosenfigur aus? Es verwundert nicht, wenn diese im Corona-Alltagsstress mit Mehrfachbelastung und Ausgangsbeschränkungen in den Hintergrund gerückt ist ...

Nach weitreichenden Lockerungen gibt es jetzt aber keine Ausrede mehr, sportlich aktiv zu werden. Auch die Fitnessstudios in der Region haben wieder geöffnet und warten mit attraktiven Angeboten auf neue Kundschaft.

Auch im Sommer ins Fitnessstudio

Studio und Sommerhitze – passt das zusammen? Klar, denn im Fitnessclub wird durchgehend darauf geachtet, dass genügen Frischluft vorhanden ist und meist sind die Räume auch klimatisiert. Ein guter Tipp für freie Tage: Schnappen Sie sich doch einfach das Rad und fahren so ins Studio. Da reicht dann auch eine halbe Stunde Krafttraining aus, denn durch das Radeln hat man im Gesamten eine effektive Mischung aus Kraft- und Cardio-Workout geleistet.

Wer einen weiteren Weg zum Studio hat, kann auch die Inlineskates ins Auto packen und nur einen Teil der Strecke auf ihnen zurücklegen. Auf dem Rückweg kann man sich noch im nahe gelegenen Badesee erfrischen, hat gleichzeitig das schöne Wetter genutzt und etwas für seine Figur getan.

Mit einfachen Tricks Kalorienzufuhr reduzieren

Der beste Freund des Sports ist die gesunde Ernährung. Denn alle Anstrengung bringt wenig, wenn man sich danach den Bauch mit fettigem Essen und süßen Drinks vollschlägt. Gerade wer ein paar Pfunde verlieren will, sollte am besten selber kochen. So kann man Fett zum Beispiel in Form von Öl oder Butter reduzieren.

Zudem hat man so die Möglichkeit, sich bewusst für regionale Lebensmittel zu entscheiden. Deren Nährwerte schneiden besser ab als die jener Produkte, die einen langen Transportweg hinter sich haben. Daneben beugt genügend zu trinken einer übermäßigen Kalorienzufuhr vor, manchmal verwechseln wir nämlich Durst mit Hungergefühl.

Für mehr Geschmack einfach im Verhältnis von 1:3 mit Fruchtsäften mischen oder frische Zitronen- oder Limettenscheiben ins Wasser geben.