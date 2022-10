Gut liegen - gut schlafen

Wie man sich bettet, so liegt man – und so regeneriert man auch. Das Bett sollte individuell passen. Wichtig ist dabei eine richtige Matratze.

Im Winter steigt das Schlafbedürfnis, da der Mangel an Tageslicht die innere Uhr verstellt. Wer im Winter vielleicht eine halbe oder eine Stunde länger schläft und trotzdem müde ist, sollte über einen Matratzenwechsel nachdenken. „Aus hygienischen Gründen ist ein Neukauf alle acht Jahre ratsam. Schließlich verbringt der Mensch rund ein Drittel seiner Lebenszeit schlafend, und in dieser Zeit verliert er Schweiß, der in das Gewebe der Matratze eindringt“, erklärt TÜV SÜD-Experte Moritz Becker.

Liegekomfort beachten

Beim Kauf einer Matratze ist neben dem Liegekomfort einiges zu beachten. Schadstoffe können Allergien auslösen, leichte Entflammbarkeit ist ein Sicherheitsrisiko und eine schnell durchgelegene Matratze kann Rücken- und Haltungsschäden verursachen. Spätestens wenn sich Kuhlen bilden, ist es Zeit für eine Neuanschaffung. Die Auswahl an Matratzen ist enorm. In der Regel steht diese Anschaffung nur alle paar Jahre an und jeder möchte die bestmögliche Entscheidung für sich treffen. Im Handel sind unterschiedlichste Matratzentypen erhältlich.

Wie erkennt man, welche Matratze die richtige ist? Neben der persönlichen Vorliebe, ob es eine Federkern-, Latex-, Kalt- oder Polyesterschaum-, Luftkern-, Viskoelastische- oder Naturmatratze sein soll, ist es unerlässlich, sich vor dem Kauf umfassend zu informieren.

Rundum bequem

„Die verschiedenen Materialien und Aufbauten von Matratzen kommen individuell sehr unterschiedlich an“, so Jochen Winning, Geschäftsführer der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM). Entscheidend bei der Auswahl sind das individuelle Liegegefühl sowie bestimmte Eigenschaften jeder Matratzenart. Die Federkernmatratze etwa ist aufgrund ihres guten Feuchtigkeitstransports, aber weniger ausgeprägter Wärmeisolierung besonders für starke Schwitzer geeignet. Kaltschaummatratzen hingegen können gerade für schwere Menschen, Latexmatratzen vor allem für Fröstler sehr passend sein. Liebhaber hochwertiger Boxspringbetten schwärmen nicht selten von einem Liegegefühl „wie auf Wolken“.

Veränderbare Luftkernmatratze

Besondere Vorteile, wenn es darum geht, ganz individuell auf den Körper des oder der Einzelnen einzugehen, bietet beispielsweise eine Luftkernmatratze. Durch die variable Druckregulierung, die möglich ist, kann man auch auf momentane Gesundheitsstörungen prompt reagieren. „Der wichtigste medizinische Vorteil der Luftkernmatratzen ist die Veränderbarkeit. Sie erlaubt es, den Menschen mit Schmerzen nicht gleich gerade zu liegen, sondern erst einmal schmerzfrei. So kann er sich im Schlaf regenerieren, um dann langsam in eine physiologisch gerade Linie zu kommen. Das geht nur, wenn man das System im Liegen verstellen kann und das bietet ein individuell anpassbares Luftsystem“, erklärt Heilpraktikerin Stefanie Wild aus Friedberg.

Liegeeigenschaften testen

Ein Produkt kann noch so gute Onlinebewertungen haben, aber es geht nichts über einen Praxistest. Expertinnen und Experten raten zu einer fachkundigen Beratung im Handel und zum Probeliegen auf verschiedenen Matratzen, denn schließlich verbringt der Mensch in den nächsten Jahren viel Zeit schlafenderweise auf seiner neuen Matratze.