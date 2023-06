So beugt man einer Thrombose auf Reisen vor

Reisen kann ganz schön anstrengend sein. Langes Sitzen, zum Beispiel im Flugzeug oder im Reisebus kann das Thromboserisiko erhöhen. Hier kann man jedoch vorbeugen.

Wenn die Durchblutung in den Beinvenen gestört ist, wie es auf langen Flügen oder Urlaubsfahrten passieren kann, besteht die Gefahr einer Thrombose. Dabei verschließt sich ein Blutgefäß durch ein Gerinnsel. Blut kann nicht mehr ungehindert hindurchfließen.

Thombose in den Beinen

Häufig sind die Beinvenen betroffen. Symptome sind schmerzende, angeschwollene Beine und eine rote bis bläulich verfärbte Haut. Besonders gefährlich ist eine Embolie: Dabei löst sich ein Blutgerinnsel, wird in andere Organe gespült und verstopft dort ein weiteres Gefäß.

Zu den Risikopatienten gehören unter anderem Menschen, die schon einmal eine Thrombose hatten, Patienten und Patientinnen mit einer Venenschwäche und/oder Krampfadern. Weitere Risikofaktoren sind Rauchen und starkes Übergewicht.

Übungen gegen Thrombose

Doch wie lässt sich auf langen Reisen einer Thrombose vorbeugen? Hier können kleine Streckübungen verhindern, dass sich die Muskulatur durch das lange Sitzen verkrampft. Wichtig: So oft wie möglich aufstehen und bewegen, damit sich das Blut nicht in den Beinen staut. Im Flieger kann man zum Beispiel zwischendurch in der Kabine auf und ab laufen.

Studien geben Hinweise auch darauf, dass Pinienrinden-Extrakt durchblutungsfördernd wirken kann. So kann dessen Einnahme, zum Beispiel vor einer langen Flugreise, bei Menschen, die an einer Venenschwäche und Krampfadern leiden, das Thromboserisiko senken. Für diese Patienten und Patientinnen wird außerdem auf langen Flugreisen das Tragen spezieller Kompressionsstrümpfe empfohlen.

Monatelange Behandlung von Thrombose

Behandelt wird eine Thrombose in der Regel über mehrere Monate mit blutverdünnenden Medikamenten, zum Beispiel Heparin. So soll verhindert werden, dass sich das Gerinnsel vergrößert und sich weitere bilden. Außerdem soll so die Durchlässigkeit der verstopften Gefäße wieder verbessert werden.

Wird Heparin länger als vier Monate eingenommen, kann allerdings das Osteoporoserisiko steigen. Um dem vorzubeugen, sollten Betroffene unter anderem auf eine ausreichende Calciumzufuhr achten.

Außerdem kann die Einnahme von Vitamin D und Vitamin K2 sinnvoll sein. Vitamin D unterstützt die Aufnahme von Calcium im Darm. Vitamin K2 sorgt dafür, dass es an den richtigen Stellen eingelagert wird. (akz-o)