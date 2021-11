Martini-Markt & Plätzlefest in Friedberg

Heuer findet in Friedberg wieder der Martini-Markt statt. Der Aktiv-Ring hat sich weitere Aktionen zum Marktsonntag überlegt - das Plätzlefest.

Kurz zusammengefasst:

Wann findet der Martini-Markt in Friedberg 2021 statt? am Sonntag, 7. November 2021, von 10 bis 18 Uhr

Für die Kinder hat der Name Martin eine ganz besondere Bedeutung: Sie denken an abendliche Umzüge im Laternenschein, bei denen Lieder erklingen. Die Größeren denken nicht nur an den Heiligen, sondern auch an die zahlreichen Märkte in der Region, die seinen Namen tragen. Ein ganz besonders traditionsreicher ist der Friedberger Martini-Markt. Für gewöhnlich ist er der letzte Markt in der Herzogstadt – heuer ist er nach zweijähriger Pause der erste.

Bereits seit mehr als 100 Jahren kommen am Sonntag vor dem Martinstag fahrende Händler in die Stadt und versorgen die Bürger mit allem, was man in der Vorweihnachtszeit benötigt. So wird auch an diesem Sonntag, 7. November 2021, von 10 bis 18 Uhr wieder reges Markttreiben im Altstadtbereich herrschen. Zahlreiche Fieranten haben sich angemeldet, die Warmes, Weihnachtliches und Wundersames an ihren Ständen anbieten werden.

Martini-Markt in Friedberg: Das ist 2021 geboten

Vom kuscheligen Handschuh bis zur gebrannten Haselnuss, von der beschichteten Bratpfanne bis zur leckeren Bockwurst: Das Sortiment ist – endlich wieder – ausgesprochen vielfältig. Natürlich beteiligen sich auch bei diesem Martini-Markt die örtlichen Geschäfte, die ihre Pforten zwischen 12 und 17 Uhr öffnen. Gute Tradition ist auch, dass die Händler sich viele Aktionen und Angebote ausgedacht haben. So ist der Markt eine gute Gelegenheit, bereits so manches Weihnachtsgeschenk zu besorgen und dabei auch noch richtig Geld zu sparen.

Die Vorfreude und der Aufwand bei den Vorbereitungen waren nach der langen Auszeit groß. Mehr als 900 Plakate wurden gedruckt und an Händler und zentrale Stellen in der Stadt verteilt, zusätzlich machen große Banner an den Ortseingängen auf den Martini-Markt aufmerksam.

Programm zum Markt vom Aktiv-Ring Friedberg

Der Aktiv-Ring Friedberg hat anlässlich des Martini-Markts am Sonntag ein großes Rahmenprogramm mit vielen Aktionen vorbereitet. „Mit viel Sorgfalt und Leidenschaft für Marktsonntage erstellten wir gemeinsam mit den Ansprechpartnern der Stadt Friedberg Roland Gerkens, Bürgerbüro, und Bianca Roß, Citymanagerin, ein Programm für einen erlebnisreichen Familiensonntag“, erklärt Renate Mayer, die Geschäftsführerin des Aktiv-Rings. Zahlreiche Sonderaktionen begrüßen die Gäste. Viele kleine Wichtel und Weihnachtsfiguren, bestückt mit Lebkuchen und Plätzchen, lächeln die Besucher von zahlreichen Stationen im gesamten Marktgelände an.

Auch in die Bahnhofstraße wird einladen: „Schau doch mal vorbei – es lohnt sich“ heißt das Motto in der Bahnhofstraße. Ein Stopp lohnt sich, denn nicht nur die Händler freuen sich auf Ihren Besuch, sondern imposante Wow-Effekte sind entlang der Baustelle zu erleben. Bunte Ballonsträuße, Mini-Baufahrzeuge und das Kinderbaustellenfenster in der Hausnummer 12 locken die jüngsten Besucher an. Ab circa 16.30 Uhr werden diese Fahrzeuge an die Kinder verschenkt.

Plätzlefest & Verkehrssicherheitstag: Aktionen zum Marktsonntag

Eine große Auswahl an Weihnachtsgebäck bieten die verschiedenen Bäckerei- und Konditorei-Meisterbetriebe aus der Region innerhalb der Marktzone. Alle haben sich ein besonderes Angebot ausgedacht: Da gibt es beispielsweise ein einmaliges Marktsonntagsplätzle zum Start in die Weihnachtssaison. Natürlich kann an manchem Stand auch eine Kostprobe genascht werden. Plätzchen-Wichtel begleiten die Besucher durch den Markt – wem die kleinen Wichtel gefallen, kann sie gegen eine Spende für einen sozialen Zweck am Stand vor Zweirad Pfundmeir erwerben.

Zum Plätzlefest verkehren kostenlose Marktbusse aus und in die Stadtteile. Erstmals fährt dieses Mal zusätzlich eine weitere Linie nach Friedberg-West. Außerdem stehen die Linien 200 und 201 sowie das Anrufsammeltaxi zur Verfügung. Für das neue Themenkonzept der Jahrmärkte haben der Aktiv-Ring und die Stadt Friedberg im vergangenen Jahr sogar den Stadtmarketingpreis gewonnen.

In den letzten Jahren erlebt insbesondere das Radfahren, ob mit oder ohne elektrische Unterstützung, einen regelrechten Boom. Die Nutzung dieser Räder, auch Pedelecs, ist aber auch mit einem erhöhten Unfallrisiko verbunden, da sie nur eingeschränkt gegen Verletzungen geschützt werden können. Die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg unterstützt und fördert Initiativen und Aktivitäten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Zweiradfahrenden, ob mit dem Rad, dem Pedelec, dem E-Scooter oder dem Motorrad. Rund ums Radfahren gibt es viele Fragen. Antworten gibt es im Rahmen des Verkehrssicherheitstages „FahrRad, … aber sicher!“ beim Marktsonntag in Friedberg.

Die Bandbreite der Themen bei den Veranstaltungen reicht von der Empfehlung der Nutzung eines Fahrradhelmes mit Helmtest über sinnvolle motorische Radfahrübungen für Erwachsene und Kinder, der Veranschaulichung der Gefahren des toten Winkels bis hin zur sicheren Ausstattung eines Fahrrades oder zur Frage des Alkoholkonsums beim Radfahren. Praktische Übungen können auf dem Pedelec-Parcours Nähe Zweirad Pfundmeir absolviert werden. Mögliche Folgen und Gefahren bei einem riskanten Verhalten werden den Besuchern am Fahrradsimulator aufgezeigt.

