Weihnachtsmarkt Mering: Budenzauber und Lichterglanz

Der Weihnachtsmarkt in Mering findet 2022 wieder auf dem Marktplatz statt: von Donnerstag, 8. Dezember, bis Montag, 21. Dezember, ist für jede Menge adventliche Stimmung gesorgt.

Aktuell herrscht noch geschäftiges Treiben auf dem Meringer Marktplatz, Vorfreude liegt in der Luft: Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt, der zwei Jahre Zwangspause einlegen musste, sind in den letzten Zügen. Denn schon heute Abend geht es um 18 Uhr los. Bürgermeister Florian A. Mayer eröffnet den Weihnachtsmarkt, die Feuerwehrkapelle sorgt bei der Eröffnung und auch an weiteren Terminen für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen.

Weihnachtsmarkt Mering 2022: Feurige Show

Ein besonderes Highlight bilden die zwei Auftritte der Showgruppe „Lumina Moringa“ des Turnvereins Mering. Mit einer magischen Feuershow bezauberten sie schon bei der Feier zur 2000-Jahr-Feier Merings. In einer aufwendigen Choreografie jonglieren die Akteurinnen mit brennenden Kegeln und springen mit Feuerseilen, werfen Feuerstäbe durch die Luft oder lassen brennende Hula Hoops kreisen.

Ob musikalisch oder kulinarisch – das Angebot und Programm (siehe links) des Meringer Weihnachtsmarkts kann sich sehen lassen. Auch, wenn er heuer in etwas reduzierter Form mit elf Fieranten stattfindet. Organisator Acky Resch von Mering Aktuell ist zuversichtlich, dass der Markt in den kommenden Jahren wieder an Fahrt aufnimmt. Lecker und festlich wird es auf jeden Fall mit süßen und deftigen Schmankerln sowie Glühwein und vielem mehr.

Öffnungszeiten und Programm des Weihnachtsmarkts Mering 2022:

Öffnungszeiten

8. bis 11. Dezember und 15. bis 21. Dezember von 16.30 bis 21 Uhr

Programm