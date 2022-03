Für die Zukunft: Kinderhaus Eurasburg fertiggestellt

Das neue Katholische Kinderhaus Maria Heimsuchung Eurasburg wurde erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Bau hat die Gemeinde bereits für die Zukunft vorgesorgt.

Hell, bunt und mit viel Platz für Spiel und Spaß – als die Eurasburger Krippenkinder Anfang dieser Woche ihre neuen Räume bezogen, war die Freude groß. Zwar war der eigentliche Start für den 1. April angedacht, jedoch lief auch der vorgezogene Umzug nach Plan ab: „Wir sind sehr zufrieden mit den großzügig gebauten Räumen und der super Ausstattung. Auch die Kinder haben sofort alles gut angenommen und freuen sich über den Platz“, erklärt Anna Sturm, Leiterin des Kindergartens, der nach dem Neubau nun in „Katholisches Kinderhaus Maria Heimsuchung Eurasburg“ umbenannt wurde.

Der Ausbau des bisherigen Kindergartens war nötig, da sich der Bedarf nach Betreuungsplätzen in den vergangenen Jahren immens erhöht hat. Für Bürgermeister Paul Reithmeir war es deshalb gar keine Frage, dass die Gemeinde handeln musste. „Als die Nachfrage immer größer wurde, haben wir nicht lange gezögert und das sofort in Angriff genommen. Im Nachhinein war es eine vollkommen richtige Entscheidung. Gerade auch in Bezug auf die Kosten, da die Preise für Materialien in letzter Zeit stark gestiegen sind“, erklärt der Bürgermeister.

Hell und geräumig: Die neuen Räume der Krippe bieten viel Platz für Spiel und Spaß. Foto: Kinderhaus Eurasburg

Kinderhaus Eurasburg: Auch in Zukunft mehr Platz für die Kleinsten

Bisher war eine Krippengruppe in einem provisorischen Anbau untergebracht. Mit dem Neubau bietet sich jetzt die Möglichkeit, insgesamt vier Gruppen auf rund 950 Quadratmetern aufzunehmen. Gestartet sind diese Woche die Sternschnuppen- und Wolkengruppe, die anderen beiden freien Räume hat die Gemeinde in weiser Voraussicht auf Reserve gebaut. „Wir sind uns sicher, dass die Räumlichkeiten über kurz oder lang mit Leben gefüllt werden. Aktuell werden 90 Kindergarten- und Krippenkinder betreut. 2023 steigt die Zahl auf circa 110“, sagt Reithmeir.

Der moderne Anbau verfügt über zwei Stockwerke. Im Erdgeschoss finden zwei Gruppen Platz und weitere zwei können in Obergeschoss untergebracht werden. Jede Krippengruppe hat ihren eigenen Raum mit extra Schlafmöglichkeit sowie einem eigenen Kinderwaschraum. Je zwei Gruppen teilen sich einen Intensivraum, Spielflur und eine Küchenzeile. „Es ist schön, dass wir neben der großen Gemeinschaftsküche auch über extra Möglichkeiten mit eigenem Herd, Kühlschrank und Spülmaschine verfügen können. So können die Kinder gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern auch manchmal selbst etwas kochen oder backen“, freut sich Sturm.

Neben vielen Spielmöglichkeiten, wie diesem Häuschen, haben die Kinder pro Gruppe auch einen eigenen Wasch- und Schlafraum. Foto: Kinderhaus Eurasburg

Neben den Räumen für die Kinder verfügt der Anbau auch über einen großen Mehrzweckraum. Dieser ist mit allerlei Turngeräten ausgestattet, sodass sich die Mädchen und Buben nach Herzenslust austoben können. Besonderes Highlight für das Personal und die Kinder ist vor allem die Größe der Räume. Bei so viel Platz haben alle die Möglichkeit, sich perfekt zu entfalten. Auch der Außenbereich wird derzeit erneuert und mit vielen neuen Spielgeräten sicherlich ein weiterer Mittelpunkt des Kinderhauses.

Kein Stein blieb auf dem anderen

Doch nicht nur im Neubau ist einiges passiert. Auch der Altbau wurde modernisiert und komplett umgebaut. Die Fenster wurden erneuert, Akustikdecken angebracht, alle Böden durch Kautschukböden ersetzt und spezielle Verschattungsmöglichkeiten installiert. „Im Keller des alten Kindergartens befanden sich früher die Amtsräume der Gemeindeverwaltung. Mit dem Neubau des Rathauses zogen diese im Oktober 2021 um. Die freien Räume haben wir nun ebenfalls umgebaut, um mehr Platz im Kindergarten zu schaffen“, sagt Bürgermeister Reithmeir.

Die Garderoben wurden eigens vom Schreiner angefertigt. Foto: Kinderhaus Eurasburg

Alles in allem ist der Umbau nach Plan verlaufen. Der Dank der Gemeinde gilt zu großem Teil auch dem Personal des Kinderhauses, das während dem Umbau den vollen Betrieb am Laufen gehalten hat. „Das war eine stramme Leistung, die dort vollbracht wurde. Dafür kann ich mich nur bedanken“, so Reithmeir.

Damit sich auch die Eltern und alle Interessierten von den schönen Räumlichkeiten überzeugen können, plant Leiterin Anna Sturm einen Tag der offenen Tür. Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, soll dieser am Samstag, 25. Juni, stattfinden.