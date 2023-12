Am 5. Dezember 2023 beginnt der Friedberger Advent

Vom 5. bis 23. Dezember 2023 findet der Friedberger Advent statt. Heuer feiert der Weihnachtsmarkt sein 30. Bestehen. Alles rund um Öffnungzeiten und Programm.

Der „Friedberger Advent“ feiert Jubiläum: Seit 30 Jahren organisieren die „Bürger für Friedberg“ (Anita und Gerd Horseling mit Martha und Franz Reißner) ehrenamtlich diesen besonderen Weihnachtsmarkt mit Kulturprogramm rund um die Stadtpfarrkirche St. Jakob und im romantischen Archivhof. Vom 5. bis 23. Dezember 2023 kann man wieder den besonderen Markt genießen.

Der Friedberger Advent hat sich zu einem viel beachteten Besuchermagneten für Gäste aus ganz Bayern entwickelt. Sie genießen die Vorweihnachtszeit in der schönen Lechrainstadt mit Kunst, Musik und Gesang. Auf dem „Weihnachtsmarkt mit Atmosphäre“ werden ausschließlich ausgesuchte, kunsthandwerklich hochwertige Waren angeboten. Und das kulinarische Angebot ist abgestimmt auf die vielfältigen Erzeugnisse aus dem Wittelsbacher Land.

2023 feiert der Friedberger Advent sein 30. Bestehen. Foto: Bürger von Friedberg

Interessante kulturelle Veranstaltungen runden den „Friedberger Advent“ ab, der als Höhepunkte die lange Kunstnacht, die „Nacht der Sterne“, am Freitag, 8. Dezember 2023, sowie die Konzerte mit Sophie Heinrich, der Konzertmeisterin der Wiener Symphoniker, das bereits am 2. Dezember 2023 war, den „Bläsern der Berliner Philharmoniker“ am 10. Dezember 2023, und Harmonic Brass am 21. Dezember 2023, bietet.

Friedberger Advent 2023: Was, wann, wo?

Wann findet der Friedberger Advent 2023 statt? Von Dienstag, 5. Dezember 2023, bis Samstag, 23. Dezember 2023

Wo findet der Friedberger Advent 2023 statt? Rund um die Stadtpfarrkirche St. Jakob und im romantischen Archivhof

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes:

Montag bis Freitag, 16 bis 20.30 Uhr (8. und 15. Dezember bis 22 Uhr)

Samstag und Sonntag, 13 bis 20.30 Uhr

Besondere Tage Freitag, 8. Dezember: Nacht der Sterne, die lange Kunstnacht bis 22 Uhr Freitag, 15. Dezember: Die Lange Einkaufsnacht in Friedberg bis 22 Uhr 12. bis 15. Dezember: Eiskünstler Christian Staber auf dem Markt Faszinierende Kunstwerke aus Eis kann man auf dem Friedberger Advent am Freitag, 15. Dezember 2023, sehen. Foto: Bürger für Friedberg

Das ist auf dem Friedberger Advent 2023 geboten

Ausstellung in der Archivgalerie: 150 Jahre neue Stadtpfarrkirche

Als am 2. März 1868 der Kirchturm der spätgotischen Stadtpfarrkirche St. Jakob in sich zusammenstürzte, war das Entsetzen in Friedberg und darüber hinaus groß. Fünf Jahre später, am 18. Oktober 1873, konnte Stadtpfarrer Johannes Schneider eine neue Stadtpfarrkirche St. Jakob im italienisch-neuromaischen Stil segnen. Das ist jetzt 150 Jahre her, und die neue Stadtpfarrkirche ist aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Ihr markanter Turm prägt die Stadtsilhouette. Aber mehr noch, St. Jakob ist ein Zentrum lebendigen Glaubens in der Herzogstadt und Heimat für viele Menschen, denen das Miteinander in Friedberg am Herzen liegt.

Die Ausstellung, die die Pfarrgemeinde und die „Bürger für Friedberg“ in der Archivgalerie miteinander organisiert haben, bietet einen multimedialen Streifzug durch diese 150 Jahre. Unterstützt wird die Ausstellung dankenswerterweise von der Stadt Friedberg und vom Wittelsbacher-Land-Verein. Insgesamt haben bisher 125.000 Besucherinnen und Besucher die Ausstellungen im „Friedberger Advent“ gesehen.

Der Wunschbaum auf dem Friedberger Advent

Er ist der Anziehungspunkt für die jüngsten Besucher beim „Friedberger Advent“: Im Archivhof steht der Wunschbaum für Kinder. Dort erzählt ein Engel täglich schöne Geschichten, die Mädchen und Jungen erhalten ein kleines Präsent und hängen ihren Wunschzettel an den Baum. Die Idee stammt von Johann Rupp, der seit der Einbeziehung des Archivhofes in den Markt als Fierant engagiert ist und der gemeinsam mit seinem Team die stimmungsvolle Szenerie dieses Kleinods als Kulisse für die Bereicherung des Kinderprogramms nutzt. Außerdem gibt es einen übergroßen Adventskalender, an dem täglich ein Türchen geöffnet wird und wo die Kinder ein kleines Geschenk erhalten.

Den Wunschbaum für die Kinder im Archivhof gibt es seit vielen Jahren. Und auch schon seit fünf Jahren steht der Wunschbaum für Seniorinnen und Senioren vor dem Pfarrzentrum. Dort hängen die Herzenswünsche der älteren Menschen, die in Friedberger Senioreneinrichtungen leben. Auch sollen Pflegekräfte auf diesem Weg einen kleinen Dank für ihre Arbeit erfahren. Diese Privat-Initiative von Friedberger Bürgerinnen und Bürgern erhofft sich eine rege Teilnahme. Wie kann man einen Wunsch erfüllen? Einfach den Wunschzettel vom Baum nehmen, das Geschenk besorgen und im Altstadt Café Weißgerber in der Ludwigstraße 10 in Friedberg abgeben. Freiwillige verteilen anschließend alle Geschenke an die sozialen Einrichtungen. Wer einen immateriellen Wunsch erfüllen möchte, der muss auf der Wunschkarte seine Kontaktdaten vermerken und diese abgeben.

„Himmlische Einkaufsnacht“ am 15. Dezember 2023

Am Freitag, 15. Dezember 2023, vor dem dritten Adventswochenende findet in Friedberg wieder die „Himmlische Einkaufsnacht“ statt. Dann erwarten die Besucherinnen und Besucher in der Herzogstadt stündlich Gutscheingeschenke und bezaubernde Engel mit himmlischen Offerten. Start ist um 18 Uhr mit der Aktion „Drei Engel für…“, die weihnachtliche Angebote anbieten. Drei gesammelte Stempel auf der Engelskarte ermöglichen einmalig himmlische Einkaufsträume. Teilnahmekarten sind an jedem Engelspunkt – im Rathaus, in der Ludwigstraße und an der Einfahrt zur Garage Ost – erhältlich. Dort kann auch schon der erste Stempel gesammelt werden. Ist die Karte voll, werden Einkaufswünsche bei den teilnehmenden Geschäften wahr.

Nur an diesem Abend wird stündlich von 18 bis 22 Uhr die Aktion „Wir zahlen deine Rechnung“ erweitert: Vier Mal in der Adventszeit zahlt der Aktiv-Ring Friedberg mit Unterstützung der Stadt Friedberg Weihnachtseinkäufe im Wert von 250 Euro in Form von Friedberger City- Schecks. Und zur „Himmlischen Einkaufsnacht“ erhöht sich die Gewinnchance auf insgesamt 1000 Euro beim Einreichen des Beleges. Eingereicht werden kann hier.

Parkmöglichkeiten in Friedberg

Volksfestplatz

Bahnhof

Burgwallstraße

bei Herrgottsruh

Tiefgarage Ost

Tiefgarage West

Die Herzogstadt ist jedoch auch gut an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) angeschlossen. Kommt man beispielsweise mit dem Zug, kann man vom Bahnhof aus zu Fuß schnell im Herzen des Marktgeschehens sein. Auch mit der Straßenbahnlinie 6 von und nach Augsburg ist es gut möglich, Friedberg zu erreichen. Vom Endhaltepunkt aus, in Friedberg- West, sind regelmäßig Busse in die Innenstadt unterwegs. Extra Shuttlebusse fahren außerdem an allen Adventssonntagen stündlich kostenfrei aus Richtung Ried, Eurasburg, Harthausen und Wulfertshausen nach Friedberg.