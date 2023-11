Merchinger Advent und mehr: Bürgermeister Luichtl im Interview

Marktsonntag in Aichach

Das bietet der Aichacher Bartholomäusmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Am Sonntag, 27. August 2023, findet in Aichach der Bartholomäusmarkt, kurz: Barthlmarkt, statt. Was dort geboten ist, wie lange geöffnet ist und wo man parken kann.