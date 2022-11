Weihnachten 2022: Merching besinnt sich und plant für die Zukunft

Von schweren Zeiten und positiven Zukunftsaussichten berichtet Merchings 1. Bürgermeister Helmut Luichtl. Warum er sich besonders auf die Vorweihnachtszeit freut.

Knapp 3200 Menschen leben in der Gemeinde Merching. Mit Kindergarten, Kinderkrippe, einer Grund- und Mittelschule sowie einem umtriebigen Vereinsleben, zahlreichen Freizeitmöglichkeiten und einem regen Gewerbewachstum bietet Merching beste Voraussetzungen für ein angenehmes Miteinander und Leben.

Auch während der Corona-Pandemie war es stets der Zusammenhalt, der die Einwohner durch die schwierige Zeit brachte. Im Interview mit Carina Sirch blickt der 1. Bürgermeister Helmut Luichtl zurück, erklärt, was sich alles entwickelt hat und macht schon jetzt Lust auf die bevorstehende Weihnachtszeit.

Merching: Der 1. Bürgermeister Helmut Luichtl im Interview

Der 1. Bürgermeister Helmut Luichtl blickt positiv in die Zukunft der Gemeinde Merching. Foto: Gemeinde Merching

Herr Luichtl, Mitte 2020 haben Sie ihr Amt des Bürgermeisters angetreten. Eine schwierige Zeit für den Antritt dieses Amtes?

Helmut Luichtl: Ja, die Coronapandemie war in vollem Gange. Es war sehr anstrengend, doch wir haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Besonders schwer war es für die Kinder und Jugendlichen, die auf ihre Kontakte in der Schule verzichten mussten. Auch unsere Senioren hatten es schwer, waren sie doch zum großen Teil isoliert von ihrer Familie. Doch wir haben die schlimme Phase überstanden und hatten bereits im Sommer 2021 wieder positiv in die Zukunft geblickt und mit der Hoffnung, dass wieder etwas stattfinden kann, eifrig geplant.

Welche Ideen konnten umgesetzt werden?

Luichtl: Unsere Jugendbeauftragten Natalie Lang und Simon Greipel haben trotz der ungewissen Situation ein tolles Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Letztendlich konnte dieses dann 2021 unter erschwerten Bedingungen stattfinden und auch heuer war es wieder ein Highlight in Merching. Ins Boot haben sie dafür Firmen, Privatpersonen und Vereine sowie Gruppierungen geholt. Der Aufwand war riesig. Dass es dann auch noch so gut angenommen wurde, war der größte Lohn für die Mühe.

Weihnachten 2022 in Merching

Auch für die besinnlichen Stunden wird in Merching bereits einiges in die Wege geleitet, worauf darf man sich freuen?

Luichtl: Das wären einmal der Merchinger Advent am 27. November, den ich hoffentlich zum ersten Mal als amtierender Bürgermeister in Präsenz miterleben darf. Die vergangenen zwei Jahre musste er leider abgesagt werden. Heuer sind wir guter Dinge, dass man sich wieder von 16 bis 20 Uhr im Merchinger Schulhof treffen kann. Dabei sind wieder zahlreiche Vereine und Gruppierungen, die diesen schnuckeligen Markt zu etwas ganz Besonderen machen. Der Erlös aus dem Verkauf von Punsch, süßen und deftigen Leckereien sowie selbst gemachten Adventskränzen, Anhängern und vielem mehr geht auch 2022 wieder an einen karitativen Zweck. Wohin genau, entscheidet einer der teilnehmenden Vereine. Jedes Jahr landen alle im Lostopf, wer gezogen wird, beschließt, wohin die Spende gehen soll.

Die Kerzenlichtstunde wird heuer vom Musikverein organisiert. Bei Lesungen und Musik kann man die Seele baumeln lassen. Foto: Gemeinde Merching

Auch wer kurz vor dem Heiligen Abend nochmals zur Ruhe kommen möchte, hat in Merching die Möglichkeit dazu. Bei der Kerzenlichtstunde am 18. Dezember in der Schulaula kann man sich bei Kerzenschein und Musik besinnen. Organisatorisch hat sich der Musikverein um das Programm gekümmert. Zu guter Letzt kann man am Weihnachtstag nach der Kindermette ab 17 Uhr noch das Hirtenfeuer mit Glühwein und Kinderpunsch besuchen. Treffpunkt ist am Maibaum.

Der Energiewende entgegen: Merching ist gut aufgestellt

Das klingt nach erfreulichen Tagen. Was hat sich sonst Positives in Merching getan?

Luichtl: Besonders stolz sind wir darauf, dass wir im Heizraum und ehemaligen Tankraum der Schule eine Hackschnitzelheizung installiert haben. Diese ist seit Schulbeginn in Betrieb und sorgt für die Energieversorgung des Gebäudes. Heuer soll noch ein Gemeindewohnblock angeschlossen werden und ab Januar wahrscheinlich auch das Feuerwehrhaus. Geplant ist, dass in Zukunft sogar das Rathaus auf unser eigenes kleines Fernwärmenetz zugreifen kann. Auch Privathaushalte können angeschlossen werden. Die Hackschnitzel für die Heizung kommen ebenfalls von einem Merchinger Betrieb. Das Holz für die Schnitzel wird aus Schadholz aus Wäldern der näheren Umgebung gewonnen.

Außerdem wird von der Familie Rebitzer eine Windkraftanlage vorangetrieben und kommendes Jahr wird auf einem Feld eine Agri-PV-Anlage realisiert. Diese speziellen Anlagen ermöglichen es, dass sowohl Strom produziert wird, als auch das Feld weiterhin für den Anbau von Getreide oder anderem nutzbar ist.

Beim Thema Glasfaserausbau ist man auch bereits ein großes Stück vorangekommen. Wie ist der derzeitige Stand?

Luichtl: Wir konnten über 50 Prozent der Haushalte für das Projekt gewinnen. Da umfangreiche Straßenbauarbeiten nötig sind, rechnen wir mit einem Abschluss für Ende 2023. Trotz der Widrigkeiten bin ich froh, dass wir durch den Glasfaserausbau durch die Bayernwerke die Möglichkeit haben, jeden Haushalt in Merching und die kleineren Ortsteile Steinach, Hochdorf sowie Brunnen mit schnellem Internet versorgen zu können.