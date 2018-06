Anzeige

Perfekte Frisuren im Schnitt 13 in Friedberg

Frisurentrends ändern sich stetig. Was aber nie aus der Mode kommt, ist die eigene Persönlichkeit. Und genau die wird im Schnitt 13 unterstrichen.

Von Melanie Lieberer

Was 2008 angesagt war – Pony, leichte Wellen und Shags – ist es 2018 nicht mehr unbedingt. Voll im Trend liegen Long Bob, Pixie Cuts und Boho Hair. Die Rede ist natürlich von Frisuren. Und da kann Daniela Goldstein ein Wörtchen mitreden.

Sie ist Friseurmeisterin mit eigenem Laden im Herzen von Friedberg und feiert in diesen Tagen zehnjähriges Bestehen mit ihrem Salon Schnitt 13.Auch hier ist vieles nicht mehr so, wie es 2008 einmal war.

Glückszahl 13 als Namensgeber

Damals hat Daniela Goldstein ihr Geschäft im Zieglergässchen 13 eröffnet. Daher auch der Name – und „weil die 13 meine Glückszahl ist“, erzählt sie augenzwinkernd. Nach sieben Jahren im Zieglergässchen gab es die Möglichkeit, in die Ludwigstraße 9 umzuziehen.

Die Chance hat die Friseurmeisterin gerne ergriffen – das Gebäude mit seinem ursprünglichen Charme hatte es ihr schon lange angetan. Deswegen wurde dieser auch erhalten: Freiliegende Ziegelsteine und originalgetreue Türstürze und Türen harmonieren mit der modernen Einrichtung und den kleinen, aber feinen Retro-Details.

Salon für die ganze Familie

Den Namen hat Daniela Goldstein in die Ludwigstraße mitgenommen. Und obwohl sich seit 2008 vieles geändert hat, steht Schnitt 13 im Jahr 2018 noch immer für hochwertige Friseurkunst und zuvorkommende Beratung – für die ganze Familie. „Zwischen unseren jüngsten Kunden und unserer ältesten Kundin liegen 96 Jahre“, weiß die Chefin.

Ihr zur Seite stehen drei Friseurmeisterinnen, die an sechs Tagen die Woche für den perfekten Look sorgen – vom neuen Schnitt bis hin zur eleganten Hochsteck- oder raffinierten Flechtfrisur für Hochzeit oder Abi-Ball.

Um immer am Puls der Zeit zu bleiben, bilden sich die vier Damen selbstverständlich fortlaufend weiter. Eines der Highlights ist die Balayage-Technik, die oft und gerne angenommen wird.

Glücklich mit dem eigenen Aussehen

Was die Trends angeht, sind die Fachfrauen von Schnitt 13 immer auf dem neuesten Stand. Und doch zieht Daniela Goldstein ein wichtiges Fazit aus den vergangenen zehn Jahren: „Wie bei einem Outfit ist nicht nur wichtig, was trendy ist, sondern vor allem, wie eine Frisur die Persönlichkeit unterstreichen kann. Das macht langfristig glücklicher und zufriedener mit dem eigenen Aussehen.“

Das zehnjährige Bestehen feiert das Schnitt-13-Team in diesen Tagen gemeinsam mi seiner Kundschaft, und die stolze Chefin sagt „ein herzliches Vergelt’s Gott an all unsere treuen Kunden und ein Hereinspaziert an alle Interessierten“.