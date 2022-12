Die Metzgerei Reich feiert 100. Geburtstag

Seit 100 Jahren steht die Meringer Metzgerei Reich für beste Qualität. Im Juli hat Alexander Reich die Geschäftsführung von seinem Vater Hans übernommen.

Fleisch ist Vertrauenssache. Jemand, dem das schon von Berufs wegen sehr bewusst ist, ist Alexander Reich. Der Metzgermeister, der im vergangenen Juli die Geschäftsführung der traditionsreichen Meringer Metzgerei Reich von seinem Vater Hans übernommen hat, sagt: „Für uns ist es dass Wichtigste, dass sich die Kundinnen bei uns wohlfühlen, mit unseren Produkten vollauf zufrieden sind und gerne wiederkommen.“

Warum das dem Betrieb, den Reich nun schon in der vierten Generation führt, gelingt, hat natürlich seine guten Gründe. Zum einen beziehen die Genussexperten ihre Rohstoffe von langjährigen Partnern aus der Region. Das sind etwa das Schweinehotel Gelb in Steinach und der Landwirt Preschl aus Gaulzhofen, die Strohschweine liefern. Das Lammfleisch aus dem Lechtal stammt von Hartl Schafhaltung aus Mühlhausen, Strohfärsen vom Steberhof aus Ried. Geflügel kommt von Perwanger Geflügelzucht aus Bobingen und von der Gablinger Putenfarm. Und die Eier stammen vom Asamhof in Kissing sowie aus biologischer Herstellung vom Dominikus Hof in Steinach. „Wir legen größten Wert auf die artgerechte Haltung der Tiere, nur so kann das Endprodukt auch von bester Qualität sein. Und aufgrund der langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit können wir uns bei unseren Lieferanten darauf verlassen“, erklärt Reich.

Kurze Wege, beste Qualität

Ganz bewusst setzt die Metzgerei auf die eigene Schlachtung im Meringer Stammbetrieb, schließlich garantiert auch dies die hervorragende Fleischqualität. Denn die kurzen, stressfreien Transportwege und die schonende Schlachtung sind dafür entscheidende Faktoren. Kein Wunder, dass auch namhafte Gastronomen ihr Fleisch von den Meringer Genussexperten beziehen, etwa Kühners Landhaus in Kissing, der Goldene Stern in Rohrbach, das Sterne-Lokal Alte Liebe in Augsburg, der Andechser in Mering oder auch die Bäckereien Wagner und Scharold.

Mit der Übergabe der Geschäftsleitung von Hans Reich an seinen Sohn Alexander stand im vergangenen Juli die vorerst letzte Entscheidung für eine gesunde Zukunft an. Der Metzgermeister, der in den vergangenen Jahren Weiterbildungen zum Fleischsommelier, Grillmeister und Cortador – also Schinken-Aufschneider – absolviert hat, ist bestens gerüstet, um die Firmenphilosophie weiterzuentwickeln. Einige Ideen wie Steakseminare oder Dry Aged hat er schon längst eingebracht.

Reich: Der Stammsitz in Mering wurde neu gestaltet

Eine andere Investition in die Zukunft wurde vor zwei Jahren getätigt, als der Stammsitz in Merings Zentrum von Grund auf neu gestaltet wurde. Bei den Umbauten wurden eigene Theken für die Wurst- und Fleischspezialitäten, Fisch, Käse und Feinkostsalate sowie die erweitere heiße Theke und eine zentrale Kasse eingerichtet, außerdem entstand ein eigener Imbissbereich mit 18 Sitzplätzen. „Wie auch in unserer Filiale in Kissing ist der Stammbetrieb seit dem Umbau voll digitalisiert“, erklärt Alexander Reich.

Für alle Kundinnen und Kunden, die es etwas eiliger haben, gibt es Coffee to go, Sandwiches und täglich zwei wechselnde Tagesgerichte – davon eines vegetarisch – zum Mitnehmen.

Rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen im Meringer Stammbetrieb und in den drei Filialen für ehrliches, handwerkliches Können sowie freundlichen, engagierten und kompetenten Service. „Unser Team ist unser wertvollstes Gut, schließlich sind sie für die Qualität unserer Waren und die Kommunikation mit unserer Kundschaft verantwortlich“, erklärt Geschäftsführer Alexander Reich. „Durch die enge Verbundenheit mit der Augsburger Fleischerschule haben wir die Möglichkeit, uns ständig weiterzubilden und auf dem aktuellen Stand zu bleiben“.

Edel, natürlich, regional

Traditionelle Rezepte und neue Ideen: Die Metzgerei Reich entwickelt sich stetig weiter und bleibt dennoch ihrem Motto treu: edel, natürlich, regional. So kommt es, dass hier in Mering mindestens 95 Prozent der rund 120 verschiedenen Wurstsorten aus eigener Produktion stammen. Und die ist mitunter ziemlich aufwändig. Ein Beispiel ist der Schinken: Ausgewählte Schinkenkeulen von Bauernhöfen aus der Umgebung werden von Hand mit Salz und Gewürzen eingerieben und anschließend in Salzlake eingelegt. Danach haben die Schinken drei Monate Zeit, ihr Aroma voll auszubilden. Jede Sorte hat ihre eigene Räuchertemperatur und ihr eigenes Reifeklima. So entstehen feine Spezialitäten wie Südtiroler Speck, Honigschinken oder Schwarz Geräuchertes.

Salamis und Dauerwürste reifen bei Reich langsam im Naturreifeverfahren, um ihr Aroma auszubilden. Ob Haussalami naturgereift, Kabanossi, Pfeffersalami oder Rohpolnische – die verschiedenen Sorten brauchen viel Pflege und das Können eines erfahrenen Metzgers.

Übrigens: Auch wer auf der Suche nach einem passenden Geschenk für Genießer ist, wird bei Metzgerei Reich fündig: Gerne arrangieren die Mitarbeiter beim Stammsitz in Mering oder in den Filialen geschmackvolle Geschenkideen ganz nach individuellen Wünschen. ansch

Mehr Infos im Internet

www.metzgerei-reich.de