Stuck kommt auch in modernen Häusern zum Einsatz.

Für andere ist das der Inbegriff von Spießigkeit und Jahrhunderte altem Staub.

Zwar ist Stuck ei\u0002gentlich ein Schmuck aus den Baustilen der Renaissance, des Barocks und des Jugendstils und wird vor allem mit Rosetten, Or\u0002namenten und nackten Matronen verbunden. Aber er wird heute noch immer verbaut. Stuck ist einfach nur die Bezeich\u0002nung für die plastische Gestaltung von Mörtel auf und in Bauwerken. „Es entsteht also immer eine Form, die aber nicht unbedingt eine Putte oder ein Ornament sein muss“, erklärt Markus Wei\u0002ßert vom Fachverband der Stuck\u0002ateure für Ausbau und Fassade Bauern-Württemberg. Zwar wird Stuck oft als Schmuck\u0002form zur repräsentativen Gestal\u0002tung von Räumen oder Fassaden genutzt, aber auch in modernen Zweckformen. Typisch dafür sind etwa Leisten an der Wand oder unter der Decke, in denen Be\u0002leuchtung oder Heizungs- und Lüftungsanlagen versenkt wer\u0002den. „Stuck war und ist ein Ge\u0002staltungselement, das auch zu\u0002sätzliche Funktionen hatte, zum Beispiel für die Reduzierung von Wärmebrücken“, ergänzt Wei\u0002ßert. „Ein Stuckprofil als Hohl\u0002kehle von 10 bis 15 Zentimetern Höhe unter der Decke angebracht verringert Temperaturdifferenzen an Kanten und Ecken.“ Daher ist es auch heute noch in Neubauten durchaus ein Thema der Innen\u0002raumgestaltung. Dabei muss er natürlich nicht verspielt gestaltet sein. Klare Formen passen besser zur modernen Architektur.