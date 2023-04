Jetzt auf Fahrrad oder Quad umsteigen

Fast jede vierte Person (23 Prozent) ist laut Statista auf ein Transportmittel angewiesen, um den Job, die Uni oder die Schule zu erreichen.

Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise dürften immer mehr Menschen darüber nachdenken, beim Pendeln in die Pedale zu treten, ob im Sattel eines konventionellen Fahrrades oder noch bequemer mit der elektrischen Unterstützung eines E-Bikes.

Umsteigen lohnt sich

Der Umstieg lohnt sich gleich mehrfach. Durch den zeitweisen Verzicht aufs Auto lässt sich die persönliche Kohlendioxid-Bilanz verbessern und etwas für den Umweltschutz tun. Zugleich fördert die tägliche Bewegung die Fitness und Gesundheit – praktisch vor allem für diejenigen, die im Arbeitsalltag hauptsächlich sitzen. Und nicht zuletzt wird das Haushaltsbudget nachhaltig entlastet. Ein Beispiel: Bei einer werktäglichen Pendelstrecke mit dem Rad von 35 Kilometern entlastet man die Umwelt jeden Monat um 225 Kilogramm Kohlendioxid und spart über 450 Euro.

Förderung durch den Arbeitgeber

Neben den Spritkosten sind dabei auch laufende Ausgaben für Wartung, Versicherung eingerechnet. Wichtig ist eine einwandfrei funktionierende Technik. Insbesondere Reifen, Bremsen und Beleuchtung sollten Ganzjahres-Radfahrer regelmäßig überprüfen. Wichtig ist zudem eine an die Witterung angepasste Fahrweise. Nässe kann zu rutschigen Verhältnissen führen. Empfehlenswert ist daher ein vorausschauendes Fahren mit reduzierter Geschwindigkeit, um jederzeit sicher bremsen zu können. Noch ein Tipp: Viele Arbeitgeber fördern den Umstieg mit günstigen Angeboten für Dienstbikes. Mitarbeitende können so zusätzliches Geld sparen, zudem steht ihnen stets ein modernes Fahrrad mit sicherer Technik zur Verfügung, das sie auch in der Freizeit nutzen können. (djd)

Wissenswerte rund ums Quad