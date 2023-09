Neueröffnung: Zahnzentrum in Landsberg

Zahnzentrum Masur in Landsberg: Ein Ort für die ganze Familie, an dem Wohlfühlen großgeschrieben wird

Im Sommer eröffnete das anerkannte Masur-Zahnzentrum mit Sitz in Bad Wörishofen seinen neuen Standort in Landsberg am Lech. Den Zulauf, den die renommierte Praxis erfährt, verdanken die Spezialisten den von ihnen entwickelten schonenden Implantationsverfahren und fairen Kosten. Dies brachte dem Team auch ein ausgezeichnetes Ranking in der „Focus“-Ärzteliste ein. Neben Zahnimplantaten werden die Patienten im Zahnzentrum Landsberg auch für Kieferorthopädie und die gesamte Zahnmedizin erstklassig betreut. Die freundliche Atmosphäre bietet für Familien ein besonderes Angebot mit Spielen für Kinder und Entspannungszonen für Erwachsene.

Jeder Patient (gesetzlich oder privat versichert) ist herzlich willkommen und kann zu einer unverbindlichen Beratung in das Zahnzentrum kommen.

Zahnmedizin für die ganze Familie und ohne Angst

Gerne können Interessierte zur Vorsorge oder Pflege der Kinder- und Erwachsenenzähne und auch für kieferorthopädische Fragen und Informationen ins Zahnzentrum kommen. Für alle Patienten wird das komplette Programm der „klassischen“ Zahnmedizin, wie Füllungen, Prophylaxe, Kronen, Brücken und Prothesen angeboten. Die Zahnärzte des Zahnzentrums, Dr. Michael Duré, Dr. Tibor Petri, Dr. Ralf und Katja Masur, sind dabei freundlich und einfühlsam.

Es gibt nur wenige Praxen, die eine so große Erfahrung im Bereich Zahnimplantate vorweisen können. Mit über 60.000 gesetzten Implantaten in den letzten 28 Jahren zählt das Zahnzentrum zur weltweiten Spitze.

Diese Spezialisierung ist die Grundlage für eine ästhetische Zahngestaltung und die Langlebigkeit der neuen Zähne. Großzügige Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr und das gesamte Behandlungsspektrum – also Kinderzahnmedizin, Kieferorthopädie und Zahnimplantate – erlauben der ganzen Familie gemeinsame Betreuung. So kann mit einer Anfahrt die ganze Familie behandelt werden. Einer genießt die Prophylaxe, der Andere lässt die „Spange“ kontrollieren, ein weiteres Familienmitglied bekommt zum Beispiel eine Füllung oder eine Kontrolle. Das Praxisteam ist in allen zahnmedizinischen Bereichen für die Patienten da, sodass für diese alles perfekt ist und deren Zähne (weiterhin) gesund bleiben. Dies hilft den Patienten, Zeit zu sparen und „Bauchschmerzen“ zu vermeiden. Kinder sind im Zahnzentrum Landsberg stets willkommen: Es gibt sogar ein eigenes Spielzimmer.

Das Beste für die Kinderzähne

Die Zahnvorsorge und schonende Kieferorthopädie wird die Zahngesundheit der jungen Patienten langfristig sichern. Erwachsene können in der Lounge mit Blick auf die Natur ganz entspannt und in Ruhe einen Kaffee genießen und nach dem Besuch wieder zusammen mit den Kindern nach Hause fahren. Ohne Angst zum Zahnarzt – das Zahnzentrum Landsberg ist wie eine Erlebniswelt zum Erkunden und Entspannen. Gegenüber der Praxis gibt es auch einen großen Spielplatz, auf dem sich die Kinder austoben können. Am Haus gibt es zudem einen Park, der zum Spazieren einlädt.

Schonendste Behandlung bei Implantaten und allen Patienten beste Lösungen zu einem optimalen Preis-LeistungsVerhältnis für die gesamte Zahnheilkunde zu bieten, das sind die Stärken des Zahnzentrums. Besuchen Sie das Zahnzentrum Landsberg und dessen Erlebniswelt gerne und unverbindlich. (pm)

Zahnzentrum Landsberg

Iglinger Straße 27

Telefon 08191/97 00 40 0

Schwerpunkte:

- Implantologie

- Kieferorthopädie

- Ästhetik

- Prophylaxe

DVT Diagnostik

3-D Scan

Optische Visualisierung

Weitere Infos im Internet unter www.zahnzentrum-masur.de