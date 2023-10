100 Jahre TSV Utting

Großes Festwochenende mit buntem Programm und viel guter Laune

Vom 6. bis 8. Oktober wird im Sportzentrum Auraystraße richtig gefeiert – und das aus gutem Grund, denn der Turn- und Sportverein TSV wird heuer 100 Jahre alt. Was liegt da näher als dieses Jubiläum mit einem großen Festwochenende zu begehen? Unvergessliche Momente erwarten die Besucher: Am Freitag findet der Vereinsabend mit Ehrungen und schwungvoller Musik statt. Die Blasmusikfreunde Utting und die Wessobrunner Blasmusik sorgen für ausgelassene Wiesn-Stimmung. Der Samstag beginnt mit dem fünf Kilometer langen Konrad-Klein-Gedächtnis-Spenden- Lauf. Am Familiennachmittag können sich Groß und Klein bei der Mini-Olympiade vielen sportlichen Herausforderungen stellen. Abends bringt dann die Heimatsoundband „Saustoimusi“ modernen Tubapop auf die Bühne und das Publikum auf den Tanzboden. Zum Abschluss findet am Sonntag ein ökumenischer Gottesdienst mit Fahnenweihe in der Turnhalle statt.

Auch kulinarisch hat das Wochenende einiges zu bieten: In einem Indoor-Biergarten werden ansässige Restaurants abwechslungsreiche Speisen und Getränke anbieten.

Das gesamte Festwochenende ist für alle Besucher kostenfrei. Eine Ausnahme bildet der Samstagabend mit der Heimatband „Saustoimusi“ – Karten sind in den Vorverkaufsstellen „Laden am Dorfbrunnen“, „Schreibwaren Schroeren“ oder online erhältlich.

Ein Verein mit Geschichte

Für die Sportler war es damals ein Meilenstein, als am 26. September 1923 der Uttinger Turnverein gegründet wurde. Die Gartenhalle, das Salettl des Seefelderhofbergs, diente als Turnhalle und Festsaal für den jungen Verein. Da es noch keine Turngeräte gab, halfen die Nachbarvereine Dießen und Schondorf aus und verliehen ihre älteren Geräte. Sehr zur Freude der Uttinger Sportler, die sich nun im eigenen Ort körperlich ertüchtigen konnten. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Verein 63 Mitglieder.

Zwei Jahre später wurde das Salettl auch vom Ballsportverein und für den Schulsport genutzt. Nachdem sich zum Kriegsende der Verein aufgelöst hatte, schlossen sich 1946 Fußballer und Turner zusammen und gründeten den Verein neu.

Ab 1948 plante die Gemeinde einen Schulhausneubau mit moderner Turn- und Sporthalle. Weitere Jahre mit Erweiterungen, Aus- und Umbauten vergingen. Fast zwanzig Jahre sind die beiden Schulturnhallen die sportliche Heimat der Vereins, der 1983 bereits 1000 Mitglieder zählt. 1994 wurde der Neubau einer Sporthalle in der Auraystraße beschlossen und 1997 im Rahmen einer feierlichen Festwoche eingeweiht.

Heute gehört der TSV Utting mit über 1800 Mitgliedern zu den größten Vereinen im Landkreis. Das breite Angebot an verschiedenen Sportarten findet sich in insgesamt zehn Abteilungen wieder: es reicht von Badminton, Basketball, Fußball, Radsport und Skigymnastik, Stockschießen, Tischtennis, Turnen und Gesundheitssport und Volleyball bis hin zu Voltigieren und Wassersport.