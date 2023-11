Der Weg zum Traumbad führt über die Firma Merkl

Experte für Heizung, Sanitär und Co. feiert sein 25. Jubiläum

Willkommen beim Fachmann. Wer die stilsicher und topmodern eingerichtete Badausstellung auf zwei Ebenen in dem kubistischen Bau mit den großen Glasflächen der Firma Merkl in Landsberg betritt, der weiß sofort: Hier wird er Wirklichkeit, der Traum vom Wunschbad. Ob freistehende Badewanne, multifunktionale Badarmaturen oder eine komplette Badsanierung: Merkl Heizung und Sanitär setzt alle Ideen um - kompetent und kundenorientiert. Seit 25 Jahren sind Georg Merkl (Meister Heizung und Sanitär) und seine Frau Andrea Merkl (Prokuristin) die Experten für individuelle Bäder in und um die Lechstadt. Der mehrfach ausgezeichnete Meisterbetrieb, der sich deutlich von der Konkurrenz absetzt, blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück, auf die das Ehepaar zu Recht stolz sein kann. Als Ein-Mann-Betrieb im Jahr 1998 von Handwerksmeister Georg Merkl in Reisch gegründet, wurde aus dem Traum vom eigenen Unternehmen schon sehr bald ein Erfolgsmodell. Mit dem Umzug in die neuen, großen Geschäftsräume, Am Penzinger Feld 11, in Landsberg vor elf Jahren erfüllte sich das Unternehmerpaar seinen „Geschäftstraum“. Im Oktober 2019 eröffnete das Familienunternehmen nach einem umfassenden Umbau neu. Der Experte für Heizung und Sanitär beschäftigt heute gemeinsam mit seiner Frau Andrea, die Büro und Verwaltung managt, 36 Mitarbeiter. Bei Merkls gibt es neben denjenigen, die bereits seit Jahrzehnten Teil des Teams sind, auch eine Fülle an Neuzugängen: die Azubis. „Wir beschäftigen aktuell sieben Auszubildende im Bereich „Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“ sowie eine Kauffrau für Büromanagement in spe“, sagt Andrea Merkl.

Ein neuer Showroom

„Neben einer Vielzahl von namhaften Herstellern hochwertiger Sanitärtechnik finden unsere Kunden in einer Ausstellung auf zwei Etagen Ausstattungen für fast jedes Budget. Ein Besuch lohnt sich immer“, verrät Inhaber Georg Merkl. Im vergangenen Jahr wurde das Herzstück des Gebäudes bereits zum siebten Mal als eines der besten Badstudios in Deutschland prämiert. Der Dank geht dabei an die langjährig treuen Kunden und die zuverlässigen Mitarbeiter, die diese Fülle an Auszeichnungen im Laufe der Jahre erst möglich gemacht haben. Darin sind sich die Jubilare einig.

Übrigens: Wer einmal in die Welt der Traumbäder und Wohlfühloasen eintauchen möchte, der hat am Samstag, 4. November, von 10 bis 17 Uhr, die Gelegenheit dazu. An diesem Tag öffnet die Firma Merkl Heizung und Sanitär ihre Pforten, um mit den Besuchern das 25. Jubiläum mit köstlichen Spezialitäten und zauberhaften Highlights zu zelebrieren.

Achtung Spoiler: Aktuell ist das Merkl-Team mit der Gestaltung des neuen Showrooms „Gessi“ beschäftigt. Am Tag der offenen Tür wird der Vorhang gelüftet und die Ausstellung zeigt eindrucksvoll auf, was im Sanitär- und Badbereich gestalterisch und technisch möglich ist. Bei Merkl ist man eben vom Fach. (monam)