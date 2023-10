Ein sehr guter Grund zu feiern

Die Firma Neß Haustechnik feiert 50-jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 28. Oktober, 10 bis 16 Uhr

Das ganze Team der Robert Neß GmbH freut sich auf dieses runde Jubiläum: Am Samstag, 28. Oktober, von 10 bis 16 Uhr, wird in der Sporthalle in Eching, Stegener Straße 41, gefeiert. Bei einer Ausstellung von namhaften Herstellern kann man sich zum einen über die neuesten Technologien in der Haustechnik informieren, zum anderen ist an diesem Tag natürlich für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher bestens gesorgt: Ab 10 Uhr gibt es Weißwürste mit Brezen sowie Kaffee und Kuchen.

Die aus dem Verkauf erzielten Erlöse werden dann anschließend an den Verein „Handwerk mit Herz“ gespendet, eine Initiative der Kreishandwerkerschaft Landsberg am Lech. Firmengründer Robert Neß wird natürlich auch mit dabei sein. Er hat die Verantwortung für die Firma inzwischen an seine beiden Söhne Martin und Christian, die die Geschäftsführung übernommen haben, übergeben. Die beiden gelernten Meister werden von Florian Rauschmair, ebenfalls Meister, unterstützt. Und auch schon die nächste Generation steht bereit – der Enkel des Firmengründers, Philipp Neß, ist bereits voll in den Betrieb integriert.

Erfolgsmodell Wärmepumpe

Es war ein langer und sicher nicht immer einfacher Weg bis zu diesem Jubiläum. Robert Neß hat von 1963 bis 1966 das Handwerk des Zentralheizungsbauers und Lüftungsbauers erlernt. Nach drei Gesellenjahren legte er in der Meisterschule in München 1971 die Meisterprüfung ab. Die beiden Söhne, Martin und Christian, sind in die großen Fußstapfen des Vaters getreten.

Schon früh hat sich die Firma Neß Haustechnik mit dem Einbau von Wärmepumpen beschäftig. In den 1980er-Jahren wurde das Heizen mit Öl durch die sogenannte Ölkrise, plötzlich sehr teuer. Also machte sich Robert Neß schon bei einer Fachausstellung der Messe Frankfurt mit dem Thema Wärmepumpe vertraut.

Im Service spitze

Anfang 2000 wurden dann die eigenen Firmengebäude mit dieser Technik ausgestattet. Und kurz darauf sprangen zahlreiche Firmen aus der Nachbarschaft auf den Zug auf und ließen sich mit dieser umweltschonenden und sparsamen Heiztechnik ausstatten. Bis heute baut die Firma jährlich zahlreiche Wärmepumpen in große und kleine Gebäude ein. Auch im Bereich Service übernimmt Neß Haustechnik seit Jahren eine Vorreiterrolle – vom kleinen Rohrschaden bis zum großen Wasseraustritt werden alle Reparaturen schnell und sorgfältig erledigt. „Da sind wir schon richtig gut drin“, sagt Christian Neß stolz.

Bis heute ist der Senior und Firmengründer Robert Neß dabei, unterstützt seine Söhne, steht den Auszubildenden mit Rat und Tat zu Seite. Als Fachbetrieb der Innung Sanitär, Heizung, Klima legt man hier großen Wert auf die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. So kann man stets die aktuellste Technik für Installationen empfehlen. Als Meisterbetrieb mit langjähriger Erfahrung sorgt man dafür, dass aus normalen Räumen richtige Wohlfühloasen werden.

Seit vielen Jahren steht der Betrieb für Leistung und Qualität im Bereich Haustechnik. Mit den sich wandelnden Anforderungen, vor allem im Bereich Umwelttechnik, wurde das Leistungsspektrum kontinuierlich erweitert. „Da muss man immer dran bleiben und schauen, wo der Weg in Zukunft hingeht“, sag Robert Neß.

Zunächst einmal aber darf gefeiert werden. Am 28. Oktober sind Fragen erwünscht, Informationen gibt es überall abzuholen, man kann sich an zahlreichen Ständen auch ausführlich beraten lassen.

Kontakt:

Robert Neß GmbH

Moosstraße 1

82279 Eching am Ammersee

Telefon 08143/531

E-Mail: info@ness-haustechnik.de